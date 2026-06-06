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Предупреждение за значителни и интензивни валежи в неделя

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През уикенда времето в България ще остане предимно топло и с временни слънчеви периоди, но атмосферата ще бъде нестабилна, като на много места се очаква развитие на купесто-дъждовна облачност и краткотрайни, но интензивни валежи.

В планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието следобед ще се развиват валежни процеси, придружени от гръмотевици и повишен риск от градушки.

Валежи се очакват на много места, най-вече в планинските райони, в Дунавската равнина и в Лудогорието. Ще са кратки, но интензивни, ще има гръмотевици, не е никак ниска вероятността за градушки.

Въпреки валежите температурите ще се задържат високи и почти без съществена промяна, като ще се усеща както топлина, така и нестабилност в атмосферата.

Температурите остават в диапазона от 25° до 30°, по Черноморието – между 20° и 24°.“

През нощта явленията временно ще отслабнат, а на места облачността ще се разкъса, особено в Южна България.

В Южна България облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта в Лудогорието и в котловините видимостта ще е намалена.

В неделния следобед обаче отново ще се създадат условия за развитие на по-интензивна купесто-дъждовна облачност, като на места валежите ще бъдат по-силни, особено в Централна и Североизточна България.

Валежната обстановка ще е по-внушителна от днешната, самите валежи ще са още по-интензивни, особено по отношение на Централна България, североизточните и планинските райони. В сила е код жълто.

Температурите ще останат стабилни и през следващите дни, като в средата на новата седмица се очаква кратко затопляне с преминаване на 30-градусовата граница на отделни места.

В средата на новата седмица ще прескочим и 30° психологическа бариера.

Около четвъртък се очаква промяна в атмосферната обстановка с усилване на северозападния вятър и понижение на температурите с 5–6 градуса, като на места ще има и по-активни валежи.

Около четвъртък предстои метеорологична рокада – северозападният вятър ще се усили, температурите най-накрая ще отстъпят с 5–6°.






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