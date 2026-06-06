Недоволство заради липса на ремонт: Жители на бургаски села излязоха на протест

Жители на четири села в Бургаско излязоха на протест заради забавения основен ремонт на пътя между Росен, Веселие и Ясна поляна.



Хората чакат реконструкцията на отсечката от години, а въпреки че ремонтът започна през 2023 г., дейностите са спрени и първоначално заложеният срок за изпълнение отдавна е изтекъл. От АПИ обясниха за БНТ, че забавянето е заради промени в проекта., свързани с реконструкция на електропровод, преместване на оптичен кабел и изграждане на нов колектор. Ремонтът ще бъде подновен след приключване на съгласувателни процедури, но конкретен срок няма.

Жасмина Георгиева: „Вижте гумите – три пъти съм ходила на вулканизатор. Изкараха чакъл от гумите и стъклото преди седмица напълно го сменихме, пред мен караше кола и хвръкна чакъл.“

Мария Атанасова: „Вчера спуках 19-та си гума. Доставчици на вестници отказаха да доставят вестници в нашите магазини. Имахме маршрутки, които минаваха Бургас- Приморско през с. Веселие и с. Ясна поляна – тези маршрутки спряха."

Тодор Гинев: „Ако през този един месец не се случи нищо и няма интензивна работа тук да има струпани машини и да работят, следващата стъпка е с колите да запушим Бургас."