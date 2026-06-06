Божидар Саръбоюков: Бях сигурен, че така ще стане

Голямата звезда на българската лека атлетика Божидар Саръбоюков коментира триумфа си в скока на дължина на турнира от Диамантената лига в Рим, където спечели златния медал с резултат 8.26 метра в последния си опит.

При завръщането си в България атлетът разказа за тактиката и усещането си по време на състезанието, като подчерта, че е бил уверен в изхода още преди решителния скок.

„Чувствам се щастлив този път. Друг път съм с разочарована физиономия, но този път съм наистина щастлив. Радвам се, все пак това е най-големият турнир в атлетиката. Първото място за мен е голямо постижение, защото там участват не случайни хора, а напротив - най-добрите“, заяви Саръбоюков.

Българинът разкри, че е подходил към първите си опити по-скоро като към тренировъчни скокове, за да запази сили за финалния момент.

„Бях сигурен, че така ще стане. Дори казах на тренера да върнем една стъпка назад, защото това е моят опит. Предните 5 бяха релаксиращи, в които не се влагах. Не за друго, а просто така се бяхме разбрали с треньора. И когато дойде последният опит, си казах ‘Всичко или нищо!’. Надявах се единствено да не е фал“, допълни атлетът.

„Исках да се съхраня и запазя. Сега се чувствам наистина добре. Много съм щастлив, когато участвам с български екип и под нашия флаг. Радвам се, когато има и българска публика“, каза още Саръбоюков.

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