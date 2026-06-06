Чупи ли се "иранската ос"? - Ливан обвини Иран, че е използван като "разменна монета"

Ливан обвини Иран, че използва страната като "разменна монета" във войната със САЩ. Израел и ливанското правителство се договориха за примирие, но Техеран продължава да обвързва мирното споразумение с Вашингтон с обстановката в Ливан. Чупи ли се "иранската ос"?

За Ливан войната може да се окаже големия шанс да се измъкне от орбитата на Техеран. Ливанските власти поддържат връзки с Иран, но сдържани. Повече от 40 години, обаче, Иран има огромно влияние в Ливан, заради Хизбула. Групировката, която е създадена и финансирана от иранската Революционна гвардия.

Обвинението, че иранските власти използват Ливан в преговорите със Съединените щати първо дойде от ливанския президент Жозеф Аун. Повтори го и ливанският премиер Наваф Салам.

Наваф Салам, премиер на Ливан: "Имайте милост към нашия юг, спрете да се отнасяте към него и неговия народ просто като към разменна монета, за да подобрите условията на вашите преговори. Ние сме нация, която отказва да се превърне в обикновена пощенска кутия за съобщенията на другите или в открито бойно поле за техните войни. Ливан не е разменна монета за никого, а югът не е ничий резервен фронт."

Иран отговори на ливанския словесен удар.



Абас Арагчи, външен министър на Иран: "Човек би си помислил, че Иран е окупирал 1/5 от Ливан, разселил е 1/4 от ливанците и бомбардира страната ежедневно. Ако Ливан беше разменна монета за Иран, отдавна щяхме да имаме сделка."

Ако "иранската ос" се пропука, Техеран ще загуби контрола си в Средиземноморския регион. И най-вероятно районът ще попадне под влиянието на Саудитска Арабия- страна, която ливанските власти предпочитат пред Иран.