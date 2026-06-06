Костадин Костадинов: Партии работят в симбиоза за опазване на интереси на украинска групировка на Черноморието

Нашият глас не беше чуван, защото гласът на истината трудно се чува в българската политика, а в Баба Алино ставаше дума за едно много голямо престъпление, което беше прикривано на местна почва от ПП-ДБ и общинската администрация, управлявана от ПП-ДБ, а на национално ниво от управлението на ГЕРБ, ДПС и БСП и то в много сериозна симбиоза с украинската държава и с украинското посолство тук. Това заяви в „Денят започва с Георги Любенов" лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов.

По думите му местната власт е била напълно наясно със случващото се в началото на 2023 г. още по времето на управлението на кмета на ГЕРБ Иван Портних и продължава по същия начин при управлението на ПП-ДБ. Костадинов разказа, че от „Възраждане" са разбрали за случващото се от един от заместниците на Благомир Коцев, който през март миналата година в ефира на БНТ от мястото, където „се сечеше и се строеше“, обясни, че става въпрос за много сериозно нарушение.

Костадинов определи поведението на кмета на Варна Благомир Коцев като нагло и подчерта, че той незабавно трябва да подаде оставката си.

„Коцев обяснява, че не е знаел за случая, а ние разбрахме от неговия заместник. Виждаме как едни партии, които уж са в много сериозен сблъсък, почти антагонистично настроени една спрямо друга, а реално погледнато работят в перфектна симбиоза, когато трябва да опазят интереса на една украинска престъпна групировка, превръщаща Българското Черноморие в анклав.“

Костадинов допълни, че предстои народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов ще изнесе в близките дни данни за други подобни незаконни строежи.

Лидерът на „Възраждане“ заяви, че във Варна има въоръжени украинци - групировка.

„Структурирани са като всяка една мафиотска организация - изключително добре. Разполагат с много сериозен автопарк, разполагат с бази, оръжия, огромни пари в брой, разполагат с чадър от украинското посолство.“

По думите му досега България е трябвало да екстрадира украинската посланичка заради намесата ѝ за взимането на безпрецедентното решение на ДАНС да оттегли заповедта си за експулсирането на Олег Невзоров, както и за твърдението, което предстои да се докаже, че украинският предприемач е напуснал страната ни с автомобил на украинското посолство.

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