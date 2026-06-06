БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не...
Чете се за: 34:37 мин.
Трета жертва на тежката катастрофа на "Челопешко...
Чете се за: 01:00 мин.
Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Костадин Костадинов: Партии работят в симбиоза за опазване на интереси на украинска групировка на Черноморието

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нашият глас не беше чуван, защото гласът на истината трудно се чува в българската политика, а в Баба Алино ставаше дума за едно много голямо престъпление, което беше прикривано на местна почва от ПП-ДБ и общинската администрация, управлявана от ПП-ДБ, а на национално ниво от управлението на ГЕРБ, ДПС и БСП и то в много сериозна симбиоза с украинската държава и с украинското посолство тук. Това заяви в „Денят започва с Георги Любенов" лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов.

По думите му местната власт е била напълно наясно със случващото се в началото на 2023 г. още по времето на управлението на кмета на ГЕРБ Иван Портних и продължава по същия начин при управлението на ПП-ДБ. Костадинов разказа, че от „Възраждане" са разбрали за случващото се от един от заместниците на Благомир Коцев, който през март миналата година в ефира на БНТ от мястото, където „се сечеше и се строеше“, обясни, че става въпрос за много сериозно нарушение.

Костадинов определи поведението на кмета на Варна Благомир Коцев като нагло и подчерта, че той незабавно трябва да подаде оставката си.

„Коцев обяснява, че не е знаел за случая, а ние разбрахме от неговия заместник. Виждаме как едни партии, които уж са в много сериозен сблъсък, почти антагонистично настроени една спрямо друга, а реално погледнато работят в перфектна симбиоза, когато трябва да опазят интереса на една украинска престъпна групировка, превръщаща Българското Черноморие в анклав.“

Костадинов допълни, че предстои народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов ще изнесе в близките дни данни за други подобни незаконни строежи.

Лидерът на „Възраждане“ заяви, че във Варна има въоръжени украинци - групировка.

„Структурирани са като всяка една мафиотска организация - изключително добре. Разполагат с много сериозен автопарк, разполагат с бази, оръжия, огромни пари в брой, разполагат с чадър от украинското посолство.“

По думите му досега България е трябвало да екстрадира украинската посланичка заради намесата ѝ за взимането на безпрецедентното решение на ДАНС да оттегли заповедта си за експулсирането на Олег Невзоров, както и за твърдението, което предстои да се докаже, че украинският предприемач е напуснал страната ни с автомобил на украинското посолство.

Вижте целия разговор във видеото.

#„Баба Алино“ # "Възраждане" #Костадин Костадинов

Последвайте ни

ТОП 24

Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
1
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
2
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
3
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
4
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
5
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
Трета жертва на тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
6
Трета жертва на тежката катастрофа на "Челопешко шосе"

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
4
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
6
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...

Още от: Политика

Александър Пулев: Има шокиращи данни за нарушения на икономически и търговски практики
Александър Пулев: Има шокиращи данни за нарушения на икономически и търговски практики
Владислав Горанов: Дисбалансите в публичните финанси се трупаха още от 2021 г. Владислав Горанов: Дисбалансите в публичните финанси се трупаха още от 2021 г.
Чете се за: 02:17 мин.
Гълъб Донев: Пари в момента в държавната хазна няма Гълъб Донев: Пари в момента в държавната хазна няма
Чете се за: 03:05 мин.
Евтим Милошев: НДК е с над 48 млн. евро загуба, изпълнителният директор е получавал близо 14 000 евро заплата Евтим Милошев: НДК е с над 48 млн. евро загуба, изпълнителният директор е получавал близо 14 000 евро заплата
Чете се за: 04:52 мин.
Министър Петрова: Установихме критично забавяне на реформите в енергетиката Министър Петрова: Установихме критично забавяне на реформите в енергетиката
Чете се за: 05:30 мин.
Недостиг на кадри и застаряваща администрация повдигат въпроса за съкращения в държавния сектор Недостиг на кадри и застаряваща администрация повдигат въпроса за съкращения в държавния сектор
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

Трета жертва на тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
Трета жертва на тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари предотвратили по-голяма трагедия Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари предотвратили по-голяма трагедия
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не трябва да бъде нито бухалка, нито чадър И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не трябва да бъде нито бухалка, нито чадър
Чете се за: 34:37 мин.
У нас
Александър Пулев: Има шокиращи данни за нарушения на икономически и търговски практики Александър Пулев: Има шокиращи данни за нарушения на икономически и търговски практики
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
След тежката катастрофа на "Челопешко шосе": Искат...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Диана Русинова: Принизили сме Закона за движение по пътищата до...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Иран изстреля ракети по американски бази
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Размяна на удари: Путин и Зеленски не се споразумяха за среща
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ