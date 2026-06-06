Войната в Близкия изток: Иран изстреля ракети по американски бази

Иран е изстрелял ракети по американски бази в Близкия изток. Засега няма данни за загинали и разрушения.



Мишени са били авиобаза в Кувейт и базата на 5-ти американски флот в Бахрейн. От Революционната гвардия съобщиха, че атаките са отговор на американски удари по радарни системи в Иран. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че са свалили ирански дронове-камикадзе, които били изстреляни срещу Ормузкия проток и са атакували радарни системи като предпазна мярка.

В интервю за NBC американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран е останал с около 22 процента от ракетния си потенциал.