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Ваня Джаферович: Спортът е най-бързият начин една държава да стане разпознаваема по света

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Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
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Бившият футболист говори за шансовете на Хърватия и Босна на Мондиал 2026, проблемите на българския футбол и каузата на Стилян Петров

ваня джаферович спортът бързият начин една държава стане разпознаваема света
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Бившият футболист на Берое и телевизионен водещ Ваня Джаферович беше специален гост в студиото на БНТ преди началото на световното първенство по футбол. Роденият в бивша Югославия Джаферович сподели очакванията си за предстоящия шампионат, разказа за емоционалната си връзка с Хърватия и Босна и Херцеговина и коментира развитието на българския футбол.

"Това световно първенство е много специално за мен, защото имам два отбора, за които ще стискам палци – Хърватия и Босна и Херцеговина. Роден съм в Хърватия, но съм израснал в Босна. И двете държави са част от моята история“, заяви Джаферович.

Той определи класирането на Босна и Херцеговина за Мондиал 2026 като една от големите истории в европейския футбол. Според него успехът на отбора е резултат както от таланта на играчите, така и от трудностите, през които е преминало обществото след войната на Балканите.

"Много от тези момчета са родени извън Босна – в Германия, Швейцария, Канада, САЩ. Те носят страната в сърцето си и играят с огромна мотивация. Войната остави тежки следи, но и научи хората на сплотеност и характер“, каза още той.

Джаферович направи паралел и с българския футбол, като си спомни впечатленията си от националния отбор на България на Световното първенство в САЩ през 1994 година.

"Бях на 11 години и помня как с баща ми гледахме мачовете на България. Любимият ми футболист беше Трифон Иванов. Това поколение съчетаваше талант, дисциплина и характер. Надявам се един ден отново да видим България на голям форум, но за това са нужни правилни решения и по-добри условия за развитие на младите играчи“, коментира той.

Според Джаферович една от големите пречки пред развитието на спорта у нас е липсата на достатъчно достъпна инфраструктура за децата.

"В Хърватия училищните дворове са отворени за всички. Тук често виждаме заключени врати и катинари. Ако децата нямат къде да играят, трудно можем да очакваме следващото силно поколение. Спортът, литературата и киното са най-бързият начин една държава да стане разпознаваема по света. Успехите носят самочувствие и обединяват хората“, заяви Джаферович.

В края на разговора той отправи подкрепа към благотворителната инициатива на Стилиян Петров и призова повече хора да се включат в каузата.

"Стилиян е пример за силен човек, който премина през огромни изпитания. Неговата кауза заслужава подкрепа и се надявам много хора да бъдат част от нея“, каза още Ваня Джаферович пред БНТ.

#Ваня Джаферович #Мондиал 2026

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