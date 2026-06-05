Георги Русев: Явно бъркаме някъде

Националът Георги Русев, който отбеляза първия гол във вратата на Молдова при равенството 2:2, сподели пред БНТ мнението си за приятелския двубой в Кишинев.

„Когато създаваш повече положения от противника, но два поредни мача не можеш да победиш, явно бъркаме някъде. Не знам къде, треньорският щаб ще анализира мача и ще каже“, заяви Русев минути след последния съдийски сигнал.

Офанзивният футболист е категоричен, че той и съотборниците му са дали всички от себе си в контролите с Черна гора и Молдова през седмицата.

„Грешим някъде, не мисля, че трябва да се срамуваме от нашето представяне. Края на сезона е, изморени сме всички. Всеки даде 100% от себе си. Допуснахме два гола, които не трябва да допускаме от статични положение и индивидуална грешка, но се случва“, добави Русев.

„Аз се разбирам с всички момчета, колективът е на много добро ниво, получиха се добри комбинации, надявам се в бъдеще да има още повече“, завърши фланговият нападател.

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