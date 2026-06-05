10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"

Общо 10 линейки се отзоваха на мястото на катастрофата на бул. „Челопешко шосе“ тази вечер, съобщиха от Министерството на здравеопазването. От министерството допълниха, че оказват пълно съдействие на екипите за спешна медицинска помощ заради тежката катастрофа.

За съжаление, един човек - мъж на 27 години, е починал в резултат на сблъсъка. По-късно беше потвърдена и втора жертва. Починал е 31-годишен мъж, транспортиран до болница "Царица Йоанна - ИСУЛ" с тежка политравма. И двамата са пътували в автобуса.

9 пострадали са транспортирани към столични лечебни заведения.

>> УМБАЛ „Св. Анна“ – трима пациенти

>> УМБАЛСМ „Пирогов“ – един пациент

>> ВМА – двама пациенти

>> УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ – трима пациенти. В болницата освен 61-годишния шофьор на автобуса са приети и две 15-годишни момчета. Те са в стабилно състояние, но им предстоят изследвания, съобщиха от лечебното заведение.

Два от спешните екипи остават на мястото на инцидента в готовност за реакция.

Снимки: БТА

Министерството на здравеопазването следи ситуацията, като координира действията си с ЦСМП и приемащите лечебни заведения и осигурява пълна подкрепа на медицинските екипи.

Всички шофьори в района да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на Пътна полиция, умоляват властите.