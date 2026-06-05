България изпусна победата срещу Молдова в голово реми в Кишинев

Българският национален отбор по футбол завърши 2:2 при гостуването си на Молдова в контролна среща, играна на стадион "Зимбру“ в Кишинев. Селекцията на Александър Димитров на два пъти повеждаше в резултата, но домакините успяха да се доберат до равенството в края на двубоя.

Около 1000 зрители по трибуните на 10-хилядното съоръжение станаха свидетели на открит мач с положения и пред двете врати. Българите започнаха по-активно и още в 7-ата минута създадоха първата чиста възможност. Лукас Петков преодоля двама защитници и стреля от малък ъгъл, но вратарят Максим Челядник се намеси решително. Малко по-късно Петко Панайотов опита атрактивен удар от въздуха, който премина над напречната греда.

Логичното се случи в 16-ата минута, когато Георги Русев откри резултата. Халфът получи отлично подаване от Борислав Цонев, навлезе в наказателното поле отдясно и с прецизен удар в далечния ъгъл даде аванс на "лъвовете“.

Молдова трудно стигаше до опасности пред българската врата през първата част. Най-добрите положения за домакините дойдоха чрез Петру Попеску, който първо не успя да засече добре топката в 29-ата минута, а малко преди почивката изпрати неточен удар с глава над вратата.

След подновяването на играта домакините пропуснаха златен шанс да изравнят. Вирджилиу Постолачи остана непокрит на далечната греда след центриране от пряк свободен удар, но от непосредствена близост насочи топката в аут.

Натискът на молдовците все пак даде резултат в 60-ата минута. След корнер Виктор Богачюк изпревари защитата на България и с точен удар с глава възстанови равенството.

Българският тим отговори с няколко по-опасни атаки и в 77-ата минута отново излезе напред. Марин Петков демонстрира отлична техника, преодоля бранител на домакините и с прецизен удар с левия крак в долния ъгъл направи резултата 2:1.

Когато изглеждаше, че „лъвовете“ ще стигнат до победата, Молдова отново намери път към мрежата. В 86-ата минута Серджиу Перчун отправи опасен диагонален удар, Димитър Шейтанов не успя да улови топката, а капитанът Владислав Бабогло беше най-съобразителен при добавката за крайното 2:2.

Домакините дори можеха да стигнат до пълен обрат в добавеното време, но Перчун пропусна отлична възможност, пращайки топката на сантиметри над напречната греда.

Срещата беше първа между България и Молдова от 31 години насам. Преди нея националният ни тим имаше две победи от двата официални двубоя между съперниците в квалификациите за Евро 1996 - 4:1 в София и 3:0 в Кишинев. Контролата беше последна проверка за българите преди началото на новото издание на Лигата на нациите през есента.