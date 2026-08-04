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Хулио Веласкес: Можехме да спечелим с по-убедителен резултат

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Спорт
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Наставникът на Левски похвали представянето на своите футболисти след успеха над Кайрат и благодари на феновете за атмосферата на "Герена“

Хулио Веласкес: Можехме да спечелим с по-убедителен резултат
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана изключително доволен от победата с 1:0 над Кайрат в първия мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист смята, че „сините“ са били по-добрият отбор през целия двубой и са заслужавали по-изразителен успех.

"Много съм доволен от представянето на отбора. Направихме голям мач. Това е една абсолютно заслужена победа. Смятам, че можехме да приключим срещата и с по-добър резултат, но срещу нас стоеше много опитен противник“, заяви Веласкес след последния съдийски сигнал.

Треньорът не спести похвалите си към своите футболисти, които според него отново са показали характер и дисциплина.

"Още един ден, в който съм много горд с футболистите. Те изпълниха това, което искахме, и заслужиха този успех“, коментира наставникът.

Испанецът отправи специални благодарности и към привържениците на Левски, които изпълниха до краен предел стадион "Георги Аспарухов“.

"Изключително съм благодарен за атмосферата, която създаде публиката. За нищо не съжалявам. Аз съм винаги позитивен“, завърши Веласкес.

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