Георги Костадинов: Показахме зряла игра срещу много добре организиран съперник

Спортният директор на Левски Георги Костадинов остана изключително доволен от успеха с 1:0 над Кайрат в първия мач от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Според него „сините“ са заслужавали далеч по-убедителна победа след показаното на терена.

"Благодаря на феновете на Левски, които за пореден път показаха, че са велики. Показахме зряла игра и това е напълно заслужен успех. Играхме срещу много компактен и добре организиран отбор, който отлично затваряше пространствата. Това бе най-малкото, с което Кайрат можеше да си тръгне, но трябва да отдадем заслуженото на нашите футболисти“, заяви Костадинов.

Той призна, че емоциите извън терена са още по-силни, но подчерта доверието си в качествата на отбора.

"Отвън адреналинът е много по-голям, но съм спокоен, защото виждам, че играчите ни са с много висока класа. Убеден съм, че ще продължим да се развиваме, стига да се опазим от контузии“, добави спортният директор.

Костадинов беше категоричен, че в лагера на Левски вече гледат към следващото предизвикателство.