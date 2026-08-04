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Шампионска лига: Левски - Кайрат Алмати (ГАЛЕРИЯ)
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БНТ
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22:14, 04.08.2026
Спорт
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Снимки: Startphoto.bg
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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027
#ФК Кайрат Алмати
#ПФК Левски София
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