БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Сержиньо: Имаме невероятен колектив и се борим до самия край

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Героят за Левски срещу Кайрат благодари на феновете за подкрепата и подчерта, че "сините“ вече мислят за следващия мач, преди реванша в Казахстан

Сержиньо: Имаме невероятен колектив и се борим до самия край
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Авторът на победното попадение за Левски при успеха с 1:0 над Кайрат в първия мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига Сержиньо остана доволен от представянето на отбора и определи победата като напълно заслужена.

"Беше труден мач, но определено търсехме победата. Изиграхме силен двубой и победата ни е заслужена. Винаги излизаме за победа, имаме невероятен колектив и се борим до самия край“, заяви португалският халф.

Сержиньо подчерта, че в отбора не мислят за реванша, а са концентрирани върху предстоящия шампионатен двубой.

"Треньорът мисли мач за мач, ние – също. В петък задължително трябва да победим и след това ще търсим успеха и при гостуването срещу Кайрат“, каза още той.

Полузащитникът не скри и емоциите си след попадението в добавеното време, с което донесе ценния успех на "сините“.

"Усещането е неописуемо, без думи. Феновете показват невероятно топло отношение към мен. Когато играем у дома, се чувствам уверен и благодаря на публиката за невероятното отношение“, завърши Сержиньо.

Свързани статии:

Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака своя момент и пребори Кайрат преди реванша
Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака своя момент и пребори Кайрат преди реванша
"Сините“ доминираха през по-голямата част от срещата, пропуснаха...
Чете се за: 04:42 мин.
# Сержиньо #УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Кайрат Алмати #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно (СНИМКИ)
2
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно...
15-годишно момиче без книжка блъсна пешеходец в Слънчев бряг
3
15-годишно момиче без книжка блъсна пешеходец в Слънчев бряг
Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака своя момент и пребори Кайрат преди реванша
4
Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака...
Леден душ в жегата: Втори ден столичният ж.к. "Младост" е без топла вода
5
Леден душ в жегата: Втори ден столичният ж.к. "Младост" е...
Навършват се 64 години от смъртта на поп иконата Мерилин Монро
6
Навършват се 64 години от смъртта на поп иконата Мерилин Монро

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
3
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
6
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино

Още от: Шампионска лига

Георги Костадинов: Показахме зряла игра срещу много добре организиран съперник
Георги Костадинов: Показахме зряла игра срещу много добре организиран съперник
Хулио Веласкес: Можехме да спечелим с по-убедителен резултат Хулио Веласкес: Можехме да спечелим с по-убедителен резултат
Чете се за: 01:30 мин.
Шампионска лига: Левски - Кайрат Алмати (ГАЛЕРИЯ) Шампионска лига: Левски - Кайрат Алмати (ГАЛЕРИЯ)
Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака своя момент и пребори Кайрат преди реванша Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака своя момент и пребори Кайрат преди реванша
6656
Чете се за: 04:42 мин.
Левски направи промяна в групата за Кайрат, Хевертон заменя контузения Сангаре Левски направи промяна в групата за Кайрат, Хевертон заменя контузения Сангаре
Чете се за: 01:45 мин.
Станимир Стоилов: Вярвам, че Левски ще елиминира Кайрат Станимир Стоилов: Вярвам, че Левски ще елиминира Кайрат
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Заседание на кабинета: Правителството ще обсъжда бюджет 2027
Заседание на кабинета: Правителството ще обсъжда бюджет 2027
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Акция на НАП: Над 600 нарушения са установени от началото на проверките Акция на НАП: Над 600 нарушения са установени от началото на проверките
Чете се за: 00:30 мин.
Регионални
Безводието на Дунав: Състоянието на атомните централи по реката Безводието на Дунав: Състоянието на атомните централи по реката
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от „Граф Игнатиево“ Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от „Граф Игнатиево“
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Войната с Иран: Възможна ли е сделка?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Ниското ниво на река Дунав: Няма риск за работата на АЕЦ...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Удар срещу фентанила: Разбитата лаборатория е снабдявала цялата...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
С близо 7% се е увеличило производството на ток от началото на...
Чете се за: 02:20 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ