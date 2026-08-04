Сержиньо: Имаме невероятен колектив и се борим до самия край

Авторът на победното попадение за Левски при успеха с 1:0 над Кайрат в първия мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига Сержиньо остана доволен от представянето на отбора и определи победата като напълно заслужена.

"Беше труден мач, но определено търсехме победата. Изиграхме силен двубой и победата ни е заслужена. Винаги излизаме за победа, имаме невероятен колектив и се борим до самия край“, заяви португалският халф.

Сержиньо подчерта, че в отбора не мислят за реванша, а са концентрирани върху предстоящия шампионатен двубой.

"Треньорът мисли мач за мач, ние – също. В петък задължително трябва да победим и след това ще търсим успеха и при гостуването срещу Кайрат“, каза още той.

Полузащитникът не скри и емоциите си след попадението в добавеното време, с което донесе ценния успех на "сините“.