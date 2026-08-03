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Станимир Стоилов: Вярвам, че Левски ще елиминира Кайрат

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Спорт
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Легендарният наставник на "сините“ очаква два тежки сблъсъка, но е убеден, че българският шампион ще намери място в следващата фаза на Шампионската лига

Станимир Стоилов: Вярвам, че Левски ще елиминира Кайрат
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Бившият старши треньор на Левски Станимир Стоилов изрази увереност, че "сините“ ще преодолеят Кайрат Алмати в третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Специалистът, който има сериозен опит в казахстанския футбол след престоя си в Астана и начело на националния отбор на Казахстан, коментира пред местното издание „KazFootball.kz“ предстоящия сблъсък между двата шампиона.

"Това ще бъдат трудни мачове и за двата отбора. Левски е силен тим и аз съм на негова страна. Вярвам, че Левски ще продължи напред“, заяви лаконично Стоилов.

Първият двубой между Левски и Кайрат е във вторник, 4 август, от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“. Реваншът е седмица по-късно – на 11 август, в Туркестан, като победителят от двойката ще продължи към плейофната фаза на Шампионската лига.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Кайрат Алмати #ПФК Левски София #Станимир Стоилов

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