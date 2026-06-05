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Александър Димитров: Детински грешки ни попречиха да победим

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Чете се за: 01:40 мин.
Български футбол
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Селекционерът коментира равенството 2:2 с Молдова.

Александър Димитров
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Селекционерът на националния отбор по футбол на България Александър Димитров коментира равенството 2:2 като гост на Молдова в приятелки мач. Специалистът е категоричен, че тимът ни е заслужавал успеха, но индивидуални грешки са попречили за победата.

„Детински, индивидуални грешки ни попречиха да победим. Смятам, че заслужавахме да победим. Но, някой път има такива неща, такъв е футболът. Не смятам, че трябваше да загубим и срещу Черна гора преди няколко дни. Но такъв е футболът“, сподели пред БНТ Александър Димитров.

Той коментира и на какво отдава изпуснатата в края на срещата победа.

„Имахме някои задачи да неутрализираме конкретни ситуации, на някои играчи не им беше ден, и на това го отдавам. Момчетата се хвърлиха, всеки се постара да даде максимума от моментните си възможности. Играчите винаги ще имат моето доверие, въпросът е, че доста хора ни липсваха. Това ни даде възможност да видим други и да си направим равносметка на кого може да се разчита в бъдеще. Можехме още повече ситуации да създадем пред противниковата врата. Търсим всякакви варианти да отбелязваме голове“, добави Димитров.

В заключение селекционерът сподели, че избраниците му са се отнесли абсолютно сериозно и професионално за двете контроли с Черна гора и Молдова.

Подробности вижте във видеото!

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