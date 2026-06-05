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Продадоха 10 000 билета за "Мача на надеждата"

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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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Сред официалните гости на срещата се очаква да бъде и президентът на Република България Илияна Йотова.

Стилиян Петров
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Близо 10 хиляди билета са разпродадени за „Мача на надеждата“ в Бургас утре вечер. Благотворителният двубой, организиран от Стилиян Петров, започва в 17:00 часа и ще бъде излъчен по БНТ 3.

Сред официалните гости на срещата се очаква да бъде и президентът на Република България Илияна Йотова.

„Когато дойдат трудните моменти, когато се бориш за живота, осъзнаваш какво можеш да загубиш. А ти губиш всичко. Това да се усмихнеш сутрин, да се събудиш сутрин, да си прегърнеш децата, да си прегърнеш съпругата, да си прегърнеш родител, който си загубил. Това е много тежко. Но ти го осъзнаваш, когато вече си на предел на това, дали ще успееш или няма да успееш. Аз го изпитах, аз знам колко е важно и за мен това е една голяма отговорност. А когато успееш и имаш възможността да даваш надежда на други, които се борят и преминават през трудните моменти“, каза пред БНТ Стилиян Петров.

Коментар за двубоя направи и бившият съотборник на Стилиян Петров в Астън Вила – Рчард Дън.

„Стилян е страхотен човек. Той е капитанът, от който всеки футболен клуб се нуждае. Умее да обединява хората и да изважда най-доброто от тях“, добави бившият защитник.

Подробности вижте във видеото!

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