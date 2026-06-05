Сбогувахме се с Любен Дилов - син: Колеги и приятели го изпратиха в храм „Света София“

Днес се простихме с Любен Дилов-син – журналист, публицист, политик, сценарист, знакова фигура в българския обществен живот. Дилов беше част от поколението, което промени лицето на БНТ и журналистиката. Един от основателите на култовите телевизионни предавания, сред които „Ку-Ку“ и „Каналето“.

Любен Дилов-син си отиде на 61 години. В столичния храм „Света София“ близки, приятели, колеги и последователи го изпратиха по вечния му път.

Евтим Милошев – министър на културата: „Човек, който наложи стандарт в този преход, който още не е свършил, на цяло едно поколение, към което принадлежим.“

Георги Лозанов – медиен експерт: „Успяваше да мине през живота така, че да накара повечето хора да го обичат, включително и такива с различни убеждения.“ Матей Константинов – продуцент: „Любо е ракета-носител за хиляди, не за десетки.“ Милена Милотинова – генерален директор на БНТ: „Ярка личност с многостранен ум и неповторимо чувство за хумор дори и в най-тежките моменти. Винаги имаше много идеи и винаги излизаше от ситуация.“

Димитър Николов – кмет на Бургас: „С духовността, с културата, за всичко се бореше, по всички теми беше изключително позитивен, голям човек.“ Денис Ризов – музикант: „Духовен, светъл човек. Аз ще го запомня с една рубрика в моето предаване – ‘Какво се случва на този ден’, а не трябваше.“