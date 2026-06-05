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Сбогувахме се с Любен Дилов - син: Колеги и приятели го изпратиха в храм „Света София“

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Днес се простихме с Любен Дилов-син – журналист, публицист, политик, сценарист, знакова фигура в българския обществен живот. Дилов беше част от поколението, което промени лицето на БНТ и журналистиката. Един от основателите на култовите телевизионни предавания, сред които „Ку-Ку“ и „Каналето“.

Любен Дилов-син си отиде на 61 години. В столичния храм „Света София“ близки, приятели, колеги и последователи го изпратиха по вечния му път.

Евтим Милошев – министър на културата: „Човек, който наложи стандарт в този преход, който още не е свършил, на цяло едно поколение, към което принадлежим.“

Георги Лозанов – медиен експерт: „Успяваше да мине през живота така, че да накара повечето хора да го обичат, включително и такива с различни убеждения.“

Матей Константинов – продуцент: „Любо е ракета-носител за хиляди, не за десетки.“

Милена Милотинова – генерален директор на БНТ: „Ярка личност с многостранен ум и неповторимо чувство за хумор дори и в най-тежките моменти. Винаги имаше много идеи и винаги излизаше от ситуация.“

Димитър Николов – кмет на Бургас: „С духовността, с културата, за всичко се бореше, по всички теми беше изключително позитивен, голям човек.“

Денис Ризов – музикант: „Духовен, светъл човек. Аз ще го запомня с една рубрика в моето предаване – ‘Какво се случва на този ден’, а не трябваше.“

Александра Раева – певица: „Не пазеше сцената за себе си, винаги споделяше каквото е научил в този живот. И аз лично като един голям приятел… Смее се… В момента се смее там отгоре.“

Гергана Турийска – писателка: „Благодарим му за всичко, което направи за българската култура и за подкрепата за всички творци в България. Няма да бъде забравен.“

#храм "Света София" #Любен Дилов-син #погребение

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