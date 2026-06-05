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Скандалът "Баба Алино": Продължават проверките, МВР и институции с нови данни за инвеститора

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Скандалът "Баба Алино": Продължават проверките, МВР и институции с нови данни за инвеститора
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Втора седмица текат проверки в институциите, допуснали изграждането на незаконния град край Варна. В същото време, след отменения преди дни брифинг, собствениците на имоти там все чакат среща с представители на инвеститорската компания КУБ. Какво се знае за това къде се намира към днешна дата Олег Невзоров.

МВР има данни накъде се придвижва собственикът на корпорация КУБ - Олег Невзоров, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Изследваме и връзките на господин Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места или в изпълнителната власт, или в политическите среди, или в общинската власт. Има данни за действия, извършени от посланика на Украйна, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне."

От външно министерство заявиха, че през тази година при тях не е постъпвала информация по случая с Олег Невзоров, а миналата имат постъпила кореспонденция, която е препратена към ДАНС.

Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, редица администрации на местно и на национално ниво са помагали за появата на незаконния град.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Това, което можем категорично да кажем е, че сглобката е сглобила незаконен град. В момента ДНСК и кадастърът правят много сериозна проверка, масирана, в периода от 23-та година досега, колко удостоверения за търпимост са издавани ."

Проверка тече и във варненската екоинспекция по случая "Баба Алино".

Ерджан Ебатин, бивш директор на РИОСВ-Варна:"Ние сме разгледали единствено ПУП, който е съобразен с Общия устройствен план на Варна. Ние сме излезли с решение този ПУП да влезе единствено, ако Регионалната дирекция по горите - Варна издаде положително становище по него."

Екипът ни видя, че оградата на незаконния град в местността “Баба Алино” все още не е премахната. Срокът изтича утре.

#незаконният град край Варна #министър Иван Шишков #Иван Демерджиев

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