МВР има данни накъде се придвижва Олег Невзоров. Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Има данни за действия от посланика на Украйна след издадената принудителна административна мярка на Олег Невзоров, доколкото знам, е подадена нота, коментира още той.

"Работим в хармония не само с прокуратурата, работим в пълно взаимодействие и с ДАНС. Проблемът е, че този случай ние буквално го рестартирахме, защото той беше спиран, блокиран, нямаше работа смислена по него. За да намерим Олег Невзоров, ние трябва да имаме данни и доказателства, които да послужат за основание някой да бъде арестуван. Не очаквайте да арестуваме хора просто така. Имаме данни накъде се придвижва Невзоров, но както виждате, данните са там, където трябва да бъде възможно. Тоест нашата задача в момента е да установим тази структура", обясни вътрешният министър Иван Демерджиев.

Той коментира, че по случая с незаконния град край Варна са идентифицирани множество хора, които имат касателство към случая. Част от тези хора са в структурата, към която принадлежи Олег Невзоров, допълни той.

"Далеч не смятам, че тази структура се изчерпва с Олег Невзоров. Поискали сме и съдействие от партньорски служби, защото, както казах, структурата е доста по-голяма. Изследваме и защо общинските и държавните органи най-малкото не са противодействали на тези явления, някъде имат данни да са съдействали. Изследваме и връзките на господин Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места в изпълнителната власт, или в политическите среди, или в общинската власт", коментира вътрешният министър.

Той посочи, че по случая при претърсванията и изземванията са събрани хиляди документи, които вече са предадени на прокуратурата.

"Правим всичко необходимо да установим пълния обем на хората, замесени в действията на тази група, и да ограничим тези, които са извършвали престъпления."

Има данни за действия, извършени от посланика на Украйна, които са след издадената принудителна административна мярка на Олег Невзоров и преди нейното оттегляне, заяви още Демерджиев.

"Има данни за действия, извършени от посланика на Украйна, които са след... издадената принудителна административна мярка и преди наемното оттегляне. Проверката в министерството, доколкото знам, е подадена нота, има някакви документи там. Трябва внимателно да се анализират тези действия и да се преценят."

Вътрешният министър посочи още, че бившият ръководител на ДАНС Деньо Денев трябва да бъде изслушан за случилото се по неговото време във Варна.