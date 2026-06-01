Аферата „Незаконен град“: Кой е Олег Невзоров и какво се знае за бизнеса му?

От две определения на Административен съд София-град става ясно, че заповедта на и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев, с която Олег Невзоров е изгонен от България, е издадена на 3 юли 2025 г., а съдът е оставил без разглеждане искането на Невзоров за спиране на незабавното изпълнение на заповедта.

От втория документ се вижда, че и делото е прекратено, защото на 17 юли Деньо Денев с нова заповед оттегля тази за изгонването на украинския бизнесмен.

Йордан Божилов, Софийски форум за сигурност: „При всички положения е странно, че толкова бързо тази заповед е отменена. Дали са отпаднали основанията за издаването ѝ или нещо друго е станало, това вече е въпрос, на който трябва да получим отговор.“

Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията: „Известно е, че той в един момент стана свидетел срещу кмета на Варна. Сега дали това е причината той да свидетелства, е сложно да се каже.“

Няма официална информация за причините, поради които е издадена заповедта за изгонването на Невзоров. Според наши източници става въпрос за пране на пари, чийто произход е незаконна търговия чрез руския сенчест флот.

Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията: „Връзката на компаниите около Невзоров и Фирташ, например. Той се смята за един от най-известните украински олигарси, свързани с Кремъл. С Газпром. С Янукович.“

Йордан Божилов, Софийски форум за сигурност: „Второто нещо, което прави впечатление, това наистина е самият чужденец – Олег Невзоров, и потенциално неговата дейност, която може да бъде свързана както с криминални групи, така и с политически групи, така и със служби за сигурност на чужди държави. И третото, както казахте, това е произходът на парите. Като второто и третото не са изключващи се.“

Освен със строителен бизнес, Олег Невзоров у нас се занимава и с обществена дейност. Учредител е на организация „Ми разом“, която помага на украински бежанци у нас. Има данни, че финансира и регистрираната във Варна организация „Обединени жени“, която се ръководи от Анастасия Петренко – лична сътрудничка на Наталия Королевская, министър в украинското правителство по времето на президента Янукович, обявена за издирване в Украйна.