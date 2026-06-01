Иран замрази мирните преговори със САЩ

Иран замрази мирните преговори със Съединените щати в знак на протест срещу израелската офанзива в Ливан.

По-рано Иран обяви, че прекратяването на огъня в Ливан остава ключово условие за споразумение със Съединените щати за край на войната в Близкия изток. Тази сутрин израелският премиер Бенямин Нетаняху отново нареди удари срещу южно предградие на Бейрут, крепост на Хизбула.

Местните жители започнаха да се евакуират от района. От своя страна радикалното шиитско движение потвърди,че продължава да обстрелва израелските сили около крепостта Бофор в Южен Ливан.