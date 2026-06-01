Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните горещини ще се усетят след средата на месеца

Според данните на НИМХ май е бил сравнително нормален като температури, но с валежи над климатичните норми в голяма част от страната. Това каза в студиото на "Денят започва" синоптикът Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

"Средномесечни температури в по-голямата част от страната са около и под климатичните норми. Само в отделни райони на Горнотракийската низина и в западните части на страната температурите са с около 1 градус над нормата", каза Стоев.

По-същественото отклонение е имало при валежите:

"В по-голямата част на страната валежите са над климатичните норми, с изключение на места в Западна България и Средногорието."

На места в Централна България са били отчетени изключително високи количества дъжд:

"Само по една от синоптичните обстановки паднаха количества на валежите пет пъти над климатичните норми. В централната част на Стара планина имаше валежи по 250 литра на квадратен метър, само за три денонощия", обясни той.

Според синоптика, това не е необичайно явление:

"В климата на нашата страна май и юни са двата месеца с най-много валежи, така че това нищо не трябва да ни изненадва."

Какво време ни очаква на 1 юни?

През първата половина на деня времето ще бъде предимно слънчево, но следобед се очаква развитие на купесто-дъждовна облачност.

"В следобедните часове, главно в западната половина и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи. Очакват се и гръмотевични бури, както и градушки."

Стоев отправи предупреждение към организаторите на празнични събития за Деня на детето:

"До ранния следобед би трябвало всичко да приключи, което е на открито, защото след това вероятността за краткотрайни валежи с гръмотевични бури рязко нараства. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса."

По отношение на планините прогнозата е сходна – слънчево време преди обяд и следобедни валежи и гръмотевични бури.

Интересен акцент в анализа бе състоянието на снежната покривка във високите части на Стара планина. По думите му снегът се е стопил изключително бързо:

"В рамките на по-малко от седмица се стопиха повече от 200 сантиметра сняг."

Той посочи, че това е допринесло за наводненията в Северна България:

"Освен интензивните валежи и бързото снеготопене, което рязко повиши речния отток."

Прогнозата до края на седмицата показва типично за началото на лятото време:

"Слънчеви часове преди обяд, около и след обяд почти всеки ден, с по-голяма вероятност в Западна и Централна България и в планинските райони да има краткотрайни, временно интензивни, валежи с гръмотевични бури."

Температурите ще останат в нормалните за сезона граници – предимно между 25 и 30 градуса. Според Стоев, причината е преминаването на слаби атмосферни смущения над Балканите:

"През следващите дни във високите слоеве на атмосферата над Балканския полуостров ще преминават плитки барични долини. Това означава слаби атмосферни смущения, т.е. големи колебания в температурите не се очакват."

Астрономическото лято започва на 21 юни, в 11 часа и 24 минути

Средномесечните температури през юни ще бъдат около и малко над климатичните норми. Най-високите температури през месеца ще достигнат до 37 градуса. Според прогнозите времето ще се стабилизира през втората половина на юни.

"През втората половина на юни се очаква относително стабилизиране на въздушната маса над страната. Тогава температурите ще се повишат чувствително и те вече ще бъдат над климатичните норми", обясни Красимир Стоев.

Той прогнозира и първите предупреждения за горещини:

"Ако първата половина имаме предупреждения за валежи и гръмотевични бури, то през втората половина вече ще започнат предупреждения за горещи вълни. Добрата новина за почиващите по Черноморието е, че морската вода постепенно се затопля и тя вече е между 18 и 20 градуса."

Синоптикът обобщи, че времето през следващите две седмици ще остане напълно типично за началото на лятото.

