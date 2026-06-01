БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните горещини ще се усетят след средата на месеца

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Според данните на НИМХ май е бил сравнително нормален като температури, но с валежи над климатичните норми в голяма част от страната. Това каза в студиото на "Денят започва" синоптикът Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

"Средномесечни температури в по-голямата част от страната са около и под климатичните норми. Само в отделни райони на Горнотракийската низина и в западните части на страната температурите са с около 1 градус над нормата", каза Стоев.

По-същественото отклонение е имало при валежите:

"В по-голямата част на страната валежите са над климатичните норми, с изключение на места в Западна България и Средногорието."

На места в Централна България са били отчетени изключително високи количества дъжд:

"Само по една от синоптичните обстановки паднаха количества на валежите пет пъти над климатичните норми. В централната част на Стара планина имаше валежи по 250 литра на квадратен метър, само за три денонощия", обясни той.

Според синоптика, това не е необичайно явление:

"В климата на нашата страна май и юни са двата месеца с най-много валежи, така че това нищо не трябва да ни изненадва."

Какво време ни очаква на 1 юни?

През първата половина на деня времето ще бъде предимно слънчево, но следобед се очаква развитие на купесто-дъждовна облачност.

"В следобедните часове, главно в западната половина и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи. Очакват се и гръмотевични бури, както и градушки."

Стоев отправи предупреждение към организаторите на празнични събития за Деня на детето:

"До ранния следобед би трябвало всичко да приключи, което е на открито, защото след това вероятността за краткотрайни валежи с гръмотевични бури рязко нараства. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса."

По отношение на планините прогнозата е сходна – слънчево време преди обяд и следобедни валежи и гръмотевични бури.

Интересен акцент в анализа бе състоянието на снежната покривка във високите части на Стара планина. По думите му снегът се е стопил изключително бързо:

"В рамките на по-малко от седмица се стопиха повече от 200 сантиметра сняг."

Той посочи, че това е допринесло за наводненията в Северна България:

"Освен интензивните валежи и бързото снеготопене, което рязко повиши речния отток."

Прогнозата до края на седмицата показва типично за началото на лятото време:

"Слънчеви часове преди обяд, около и след обяд почти всеки ден, с по-голяма вероятност в Западна и Централна България и в планинските райони да има краткотрайни, временно интензивни, валежи с гръмотевични бури."

Температурите ще останат в нормалните за сезона граници – предимно между 25 и 30 градуса. Според Стоев, причината е преминаването на слаби атмосферни смущения над Балканите:

"През следващите дни във високите слоеве на атмосферата над Балканския полуостров ще преминават плитки барични долини. Това означава слаби атмосферни смущения, т.е. големи колебания в температурите не се очакват."

Астрономическото лято започва на 21 юни, в 11 часа и 24 минути

Средномесечните температури през юни ще бъдат около и малко над климатичните норми. Най-високите температури през месеца ще достигнат до 37 градуса. Според прогнозите времето ще се стабилизира през втората половина на юни.

"През втората половина на юни се очаква относително стабилизиране на въздушната маса над страната. Тогава температурите ще се повишат чувствително и те вече ще бъдат над климатичните норми", обясни Красимир Стоев.

Той прогнозира и първите предупреждения за горещини:

"Ако първата половина имаме предупреждения за валежи и гръмотевични бури, то през втората половина вече ще започнат предупреждения за горещи вълни. Добрата новина за почиващите по Черноморието е, че морската вода постепенно се затопля и тя вече е между 18 и 20 градуса."

Синоптикът обобщи, че времето през следващите две седмици ще остане напълно типично за началото на лятото.

Вижте целия разговор във видеото

Гледайте новините и в Метрото Metro
#времето през юни #НИМХ #Красимир Стоев #синоптик #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
1
Стилияна Николова бе основният двигател на България на...
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил отслужи литургия
2
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил...
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
4
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има...
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
5
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите до незаконния град край Варна
6
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите до...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Времето

Времето през юни: Температури от 8 до 37 градуса, астрономическото лято настъпва на 21 юни
Времето през юни: Температури от 8 до 37 градуса, астрономическото лято настъпва на 21 юни
На 1 юни – преди обяд слънчево, следобед с валежи и гръмотевици На 1 юни – преди обяд слънчево, следобед с валежи и гръмотевици
Чете се за: 02:25 мин.
Следобедни валежи и днес, и в близките дни Следобедни валежи и днес, и в близките дни
Чете се за: 02:57 мин.
Слънчево сутрин и с валежи, гръмотевици и градушки следобед Слънчево сутрин и с валежи, гръмотевици и градушки следобед
Чете се за: 02:00 мин.
До 24° в София днес, посрещаме юни с много слънце До 24° в София днес, посрещаме юни с много слънце
Чете се за: 02:07 мин.
Много слънчеви часове и следобедни валежи през уикенда Много слънчеви часове и следобедни валежи през уикенда
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Трагедия край Несебър: Жена се удави в морето Трагедия край Несебър: Жена се удави в морето
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир Коцев Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир Коцев
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните горещини ще се усетят след средата на месеца Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните горещини ще се усетят след средата на месеца
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Мечки все по-често слизат край населени места в Благоевградско
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
В памет на героите: Митинг-заря за 150-годишнината от подвига на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Синя" Луна наблюдаваха в Атина (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
На 1 юни – преди обяд слънчево, следобед с валежи и гръмотевици
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ