Трагедия край Несебър: Жена се удави в морето

Тялото на жена беше открито в морето край плаж „Олимпийски надежди“ в Несебър. Сигналът за инцидента е подаден около 20:30 часа вчера в районното управление в Несебър.

По информация на полицията в Бургас жената е била забелязана да се дави във водата. Тялото ѝ е извадено на брега, но тя вече е била без признаци на живот. Към момента самоличността на починалата все още не е установена. При извършения оглед не са открити видими следи от насилие. На пясъчната ивица са намерени плажна чанта, летни дрехи и джапанки, за които се предполага, че са нейни.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувана проверка, която трябва да установи причините за настъпилата смърт.