Защо работи само една от минералните бани в София?

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Започва планирането на укрепването на централната баня в София. До края на годината ще има цялостен план за всички бани в столицата, обяви за БНТ заместник-кмета по градско планиране. Създадена е работна група, която да отговаря само за стратегически обекти, каквото е и термалното наследство на София.

Централна минерална баня в София от години е регионален музей. От Асоциацията за термално наследство настояват сградата да си върне истинското предназначение, а музеят да бъде преместен в два етапа.

Ана Сърчаджиева, "Българска Асоциация за Термално Наследство":"Като първия етап е възобновяване на задното крило, а втория е когато и след като се намери решение за музея е да се разшири банята и отпред."

Галя Дзанато, "Българска Асоциация за Термално Наследство":
-Тоест варианта да влезеш и да те питат -вие за банята или за музея сте няма как?
-Да, много неприятен вариант, и смятам че е много неприятен и за музея, той едва е напъхан там, не му е комфортно, то си е направено за баня."

На хартия минералните бани са приоритет за общината. Реалността обаче е друга.

Ана Сърчаджиева, "Българска Асоциация за Термално Наследство": "На теория се извършва ремонт от 40 години , тази ограда седи откакто махната петолъчката, тя даже стоеше складирана отзад."

Галя Дзанато, "Българска Асоциация за Термално Наследство": "Има някакъв наистина генерален проблем, който по някакъв начин се неглижира."

Реставрацията на банята в "Овча купел" започна пред март 2023-та година, идеята беше половината от сградата да се използва за научен център, а останалата за баня. 3 години по-късно обаче има много неща за довършване и банята все още не се използва.

арх. Любо Георгиев, зам.-кмет "Градско планиране и развитие": "Там имаме проблеми със захранването с минерална вода, не са направени тръбите, инсталациите, връзките както трябва и дебитът не е подсигурен, така че там е действано без да се мисли напред."

И ако банята в "Овча купел" вече поне е реставрирана, то друг архитектурен шедьовър се руши. Банята в "Горна баня".

Преди десетилетия минералната баня затваря за ремонт, който никога не започва, 90 % от водата се използва от бутилираща компания, като концесията изтича през 2035-та.

Най-старата баня с над 300 годишна история -тази в Княжево, също тъне в разруха.

"Беше 12 стотинки банята.

- Имате ли надежда, че може да се възстанови?

Винаги, човек е надежда!"

Опитите на общината да я придобие от държавата удрят на камък.

Пламена Терзирадева, общински съветник "Спаси София": "Аз лично бях на среща в МЗ, за да говорим и отношението което получих е, че все едно искам банята за себе си, така че надали ще се даде безвъзмездно и за там ще трябва да се отделят много пари."

Засега единствената реставрирана и върнала функциите си баня е тази в Банкя.

