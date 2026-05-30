Жълт код за опасни жеги в по-голямата част от Испания.

Температурите в много региони през деня достигнаха 40 градуса, а в популярния туристически град Севиля – 37 градуса.

Това е първата топлинна вълна в страната за тази година.

Метеорологичната служба на Испания предупреди, че подобен ранен пик в температурите е сигнал за предстоящото дълго и знойно лято.

Миналата седмица момиче на две години почина от топлинен удар, след като беше оставено в колата на баща си в Галисия. След инцидента властите в автономната област обявиха двудневен траур.



