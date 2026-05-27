Рояци от еднодневки превзеха части от Бургас

від БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Рояци от еднодневки превзеха части от Бургас, най-вече районите около Атанасовското езеро и езерото Вая. Граждани подават сигнали за масово нашествие на насекомите по тераси, прозорци и автомобили.

„Сега е периодът, в който се размножават. Ролята им е да се чифтосат, да снесат яйца и след това умират“, обясни Радослав Молдовански, орнитолог към Българско дружество за защита на птиците.

По думите му еднодневките живеят само няколко часа до няколко дни в тази фаза от развитието си.

Специалистите подчертават, че насекомите са важна част от екосистемата и служат за храна на риби, птици и прилепи.

„Те са важна част от екосистемата и са индикатор за състоянието на водите“, посочи Молдовански.

Лястовицата може да изяде до 800 еднодневки на ден, а прилепа - около 3000 комари и други насекоми.

Експертите успокояват, че еднодневките не представляват опасност за хората.

„Нямат хранителен апарат, не хапят и не се хранят напрактика“, допълни орнитологът.

Според него използването на инсектициди не е препоръчително, тъй като може да навреди на други животински видове.

Очакванията са с промяната на климатичните условия рояците постепенно да изчезнат.

