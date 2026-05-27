РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията

bnt avatar logo від БНТ , Репортер: Десислава Петкова
Чете се за: 03:22 мин.
РЗИ препоръчват водата да се изпозлва за битови цели

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
След възстановяване на водоподаването в Севлиево след поройните дъждове и наводненията, от Регионалната здравна инспекция в Габрово са взети проби от питейната вода. Целта е да се установи дали водата е безопасна и годна за битови нужди и консумация.

Директорът на РЗИ – Габрово д-р Николай Пенчоков обясни, че към момента са готови частичните резултати от изследванията.

„Излязоха частичните първични резултати, защото е необходимо технологично време за излизане на пробите с микробиология, при тях малко по-бавно стават нещата, но по органолептика и един показател – ешерихия коли, имаме засегнати шест населени места, което означава, че водата е негодна за пиене и изцяло органолептиката не е добра“, заяви той.

По думите му има силното замътване на водата.

„Появи се замътване, което е логично да се случи. Проблемите са основно в села, които в общи линии не бяха водоснабдени от този магистрален клон, което означава, че замърсяването е от местните водоснабдявания и населени места.“

Резултатите вече са публикувани на страниците на РЗИ – Габрово, община Севлиево и областната администрация. От здравната инспекция препоръчват в следващите дни хората да не използват водата за пиене и готвене.

„Препоръчваме в следващите дни водата да се използва основно за битови цели, а за готвене и за пиене да се използва бутилирана вода – трапезна или каквато има в наличност“, каза д-р Пенчоков.

Той уточни, че в Севлиево вече са доставени количества вода от държавния резерв. По думите му има и райони в града, където водата е безопасна.

„В източната част има един участък и около общинската болница, понеже се снабдяват от други водовземания. Там водата се оказа, че отговаря на всички качества, които са необходими по Наредба 9.“

Той поясни, че при изследванията е установено и наличие на манган.

„Изолирахме и манган в някои от пробите – тежък метал, който не бива да го има. Получава се от завихрянето, т.е. от дъното на водоемите. При такива големи бедствия приливната вълна го вкарва там, където има местни водохващания“, обясни директорът на РЗИ.

Здравните власти отправиха предупреждение и за храните, които са били залети при наводненията.

„Категорично не трябва да се консумира храна в картонени опаковки и пластмасови. Единствено може след много хубаво измиване фабрични консерви, евентуално буркани, приготвени в домашни условия, да бъдат измити много добре и те да се консумират“, каза д-р Пенчоков.

Пробите на водата в Севлиево продължават да се изследват, а окончателните резултати се очакват през следващите дни.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Петкова и Иван Янев.

#севлиево #питейна вода #наводнение

