Протест в Кърджали - хората искат достъп до имотите си

Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им.



Пътят до тях е преграден с желязна врата от фирма, която се занимава с добив на минерали за циментовата промишленост и хората вече трета година не могат да стигнат до къщите си. Според протестиращите, фирмата е представила нотариален акт за покупка на общински път, а самата Община отказала да осигури достъп до имотите. Сред живеещите в тях има инвалиди и младо семейство, което очаква бебе.

Петър Ячков, инвалид:

"-Притеснявате ли се , ако се случи нещо с Вас, как ще получите медицинска помощ?

- Няма как. Нито пожарна може да дойде, нито лекар може да дойде."

Бехие Емин: "Звъня на 112, но нямаме достъп към линейка. Няма как да донеса лекар. Няма как да ида до имота да я взема и да я докарам. И това ни беше един много голям, труден и ужасен момент. При положение, че е бременна."

Венцислав Замов: "Докъде ще стигнем – просто не мога сега да го кажа, но ще продължаваме с протестите, особено когато започне да работи. Няма да позволим да работи."