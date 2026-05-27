Инцидент в щата Вашингтон: Експлозия в завод за хартия

Жертви и хора в неизвестност след експлозия в завод за целулоза и хартия в Long view, щата Вашингтон.



10 души са в болница, състоянието на някои от тях е сериозно. Сред пострадалите е пожарникар.

Спасителните дейности са затруднени заради остатъчно количество корозивен разтвор в резервоара, който е експлодирал. Властите съобщават, че част от ранените са с химически изгаряния.

Няма опасност за местното население. Заводът произвежда суровини за салфетки, хартия за печат, чаши, чинии, картонени кутии и други стоки. В него работят около 1000 души.