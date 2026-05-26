ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Подновените удари в Иран: Пирова победа за Тръмп в Близкия изток?

Джанан Дурал
Чете се за: 04:05 мин.
Крачка назад след постигнатия преди дни пробив в опитите за постигане на мир в Близкия изток - по-малко от 48 часа след като Вашингтон и Техеран обявиха, че е договорен меморандум за разбирателство по между им, Съединените щати нанесоха удари срещу Иран. На атаката се гледа като на предупреждение от американска страна, но реакциите в Ислямската република бяха повече от гневни. Отдалечи ли се мирът още повече и стигна ли Доналд Тръмп до момент, в който всяка победа ще бъде пирова победа?

"Еднократни, прецизни и с цел самоотбрана" - така от Централното командване на Съединените щати определиха ударите, които нанесоха в района на стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Мястото е един от бастионите на Революционната гвардия, там се намира и военноморската им база. Мишена на атаките са били ракетни установки и лодки, които опитвали да минират Ормузкия проток.

Според американския държавен секретар Марко Рубио, атаките няма да попречат на преговорите:

"Протокът ще бъде отворен по един или друг начин. Нашата позиция е ясна. Или ще има добра сделка, или няма да има изобщо сделка."

От Техеран определиха американските удари като нарушаване на примирието.

Моджтаба Хаменей, върховен лидер на Иран: "Няма връщане назад, няма и вариант държавите в региона да служат като щитове на американските бази. Съединените щати вече нямат убежище в региона, от което да сеят агресия и с всеки изминал ден губят позициите си."

Според експерти, целта на среднощните американски удари е била да изпратят сигнал към Техеран, че или трябва да сключи сделка, или да се готви за подновяване на бойните действия. Сделката, обаче, реално би върнала Доналд Тръмп в отправната точка, в която бяха отношенията между Съединените щати и Иран преди началото на войната.

Основните точки по меморандума, който се договаря де факто не са напредък за Вашингтон. И преди войната Ормузкият проток беше свободен за корабоплаване, ядреният въпрос е без окончателен отговор, Иран и преди това искаше отмяна на санкциите. Така реално, Тръмп не може да постигне по-изгодно споразумение от това, което сключи Барак Обама с Иран през 2015 година. Все повече влиятелни републиканци, включително Линдзи Греъм и Тед Круз публично критикуват действията на Белия дом.

проф. Дейвид Шулц, преподавател по политически науки в университета "Хамлин" в Минесота: "Тръмп иска победа, в момента каквато и да е победа би го устройвала. Войната продължава по-дълго отколкото е очаквал и не върви добре, което означава, че е подложен на силен натиск да се опита да я прекрати."

Тръмп не просто иска победа, а исторически пробив за региона - присъединяване на Саудитска Арабия към Авраамовите споразумения, с които се установяват дипломатически отношения с Израел. В първия мандат на Тръмп Авраамовите споразумения бяха подписани от Израел, ОАЕ и Бахрейн.

