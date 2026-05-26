"Или ще има добра сделка, или изобщо няма да има": САЩ с нови удари срещу Иран

Съединените щати нанесоха удари в южната част на Иран. От Централното американско командване определиха операцията като "самоотбрана". Иран има правото да отговори на всяко нарушаване на примирието от американска страна, обявиха от Революционна гвардия. След ударите американският държавен секретар Марко Рубио коментира, че все още е възможно споразумение до няколко дни.

Съединените щати са нанесли удари в района на Бандар Абас - стратегическия ирански град на Ормузкия проток. Там се намира основната военноморска база на Революционната гвардия. От Централното американско командване съобщиха, че са атакувани ракетни установки и лодки, които се опитвали да поставят мини.

В съобщението се уточнява, че "Командването продължава да защитава американските сили, като същевременно проявява сдържаност по време на продължаващото примирие".

Ударите съвпаднаха с поредните дипломатически усилия за сключване на споразумение, което би удължило прекратяването на огъня с 60 дни и би отворило Ормузкия проток. Вчера в Катар пристигна иранска делегация. Според американския държавен секретар Марко Рубио преговорите напредват, но "формулировката на текста" може да отнеме още време.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Протокът трябва да бъде отворен. Той ще бъде отворен по един или друг начин. Нашата позиция е ясно заявена. Или ще има добра сделка, или няма да има изобщо сделка."

Изненадващо американският президент Доналд Тръмп обвърза постигането на сделка с присъединяването на мюсюлмански държави към Авраамовите споразумения. Държавите, които той спомена, са Саудитска Арабия, Катар, Пакистан, Турция, Египет и Йордания.

Споразуменията бяха постигнати по време на първия мандат на Тръмп и предвиждат подобряване на дипломатическите отношения на арабските държави с Израел. Обединените арабски емирства и Бахрейн подписаха споразуменията още през 2020 година.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "След цялата работа, свършена от Съединените щати, за да се опитат да сглобят този много сложен пъзел, задължително е всички тези страни, поне едновременно, да подпишат Авраамовите споразумения."

Независимо, че Техеран и Вашингтон са в примирие, иранците са скептични, че войната скоро ще свърши.

"Може би Съединените щати ще изчакат 60 дни заради Световното първенство по футбол, но след това със сигурност ще атакуват."

От 11 юни, когато започва Световното първенство, оръжията могат и да заглъхнат заради футбола. Доналд Тръмп заяви, че иранският отбор е добре дошъл да участва в турнира. Съединените щати обаче не разрешиха базата на иранските спортисти да бъде на американска територия. Тя ще бъде в Мексико.