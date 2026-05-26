Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание в Пловдив: Имаме проблеми в много от структурите

Ще бъдем безкомпромисни към всеки, който, облечен в униформа, си позволява да нарушава закона, категоричен беше вътрешният министър

Вътрешният министър Иван Демерджиев събира ръководния състав на МВР на национално съвещание в Пловдив, за да представи приоритетите в дейността на ведомството.

"Изборите свършиха, сега ще си набележим приоритетите, които заявихме ясно още при встъпването. Ще набележим мерките по реализиране на тези приоритети и ще създадем организация, така че структурите по места да възприемат тези приоритети и успешно да се борят за тяхното реализиране."

На въпрос кои са хората, помагали на прокурорския син от Перник Васил Михайлов да се укрие и вярна ли е информацията, че в Главна дирекция "Национална полиция" има система, от която изтича и се подава информация към хора, които се укриват и си плащат, Демерджиев отговори:

"Основната заслуга за залавянето на Васил Михайлов беше на ГДБОП, които създадоха организация. Доста дълго време работиха по случая и успешно го реализираха. Не само ГД "Национална полиция". Имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим със съответните мерки. Хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Така че наясно сме , трябва ни малко технологично време, за да решим тези въпроси. Не говоря за конкретен теч на информация, говоря, че има структури, в които има подобни тенденции в тях и не е само една."

"Ще бъдем безкомпромисни към всеки, който, облечен в униформа, си позволява да нарушава закона", категоричен беше вътрешният министър.

Демерджиев коментира и трагедията в Благоевград.

"Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението - това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник, от всеки един ще изисквам да има резултати. Не можем повече да си позволим да губим животите на нашите деца, нито може да си позволим повече да гледаме това явление, което е придобило страшни размери в нашата държава. Ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнаем цялото общество, ако няма сигнали, ако в училищата съответните учители и ръководители не предприемат действия - няма как да стигнем до тези резултати. Ще засилим превенцията. Създали сме организация - ще дадем повече такива инициативи."

#Иван Демерджиев #брифинг #МВР #Пловдив

