Вътрешният министър: Има интересни имена, които са подпомагали прокурорския син да се укрива

Очевидно не е работено активно по издирването на прокурорския син Васил Михайлов. Активните действия, които се извършват от около месец дадоха резултат. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тя ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона. Това заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив.

"Няма къде да избяга, няма къде да се скрие, още по-малко да атакува полицейски служители, е абсолютно невъзможно е да се скрие и да избяга от закона. Такова издирване ще бъде предприето към всеки, който се търси и за който има данни, че е участвал в извършване на престъпления. Дългият процес по установяването и задържането на прокурорския син ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали по това време. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има доста работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Надявам се и вярвам, че както прокуратурата, така и съда ще изпълнят своите функции, така както МВР се справи - издири го и го предаде на правосъдието", обясни Демерджиев.

Министърът не каза от кой точно е бил покровителстван, но уточни:

"Ще представим кръга от хората, които го подпомагаха през този един месец откакто работим активно по него, ще стане ясно. Вероятно това са хората, които са го покровителствали и които са му помагали да се укрива. По-скоро са свързани с някои институции, ще ги видите имената. Има и такива, които са криминално проявени."

Демерджиев призна, че не е работено активно по случая и го определи като като една голяма кардинална грешка по всички линии и не касае само прокурорския син:

"Не е работено активно. В момента амбицията ни в МВР е активна работа по всички линии, които сме задали, така че разликата ще се види много бързо, убеден съм."

Иван Демерджиев потвърди, че прокурорския син е предаден на ГД "Охрана" и би трябвало да се намира в затвора.