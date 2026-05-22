За 24 май: НСО с мерки за сигурност около Паметника на светите братя Кирил и Методий

На 24 май (неделя), Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност в района около Паметника на светите братя Кирил и Методий пред Националната библиотека в София. Програмата за официално честване на празника в столицата ще започне с тържествено шествие от 10.30 часа, което ще тръгне от Археологическия музей.

В 11.00 часа пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведе официалната церемония по случай 24 май. Достъп на граждани до зоната за сигурност ще бъде осигуряван от 9.00 часа през два пункта за проверка – на ул. „Шипка“ (срещу СУ „Св. Климент Охридски“) и на бул. „Васил Левски“ (срещу Националната художествена академия).

Гражданите ще бъдат проверявани с детектори за метал и скенери за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван. За времето от 9.00 ч. до 13.00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната за сигурност.