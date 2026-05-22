БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Чете се за: 07:55 мин.
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

90-годишен лекар продължава да лекува пациенти в петричко село

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Лекуващ лекар на 90 години продължава да се грижи за пациентите си. В кабинета му в петричкото село Скрът, лечение и надежда намират всички жители на отдалечените села от Подгорието. Доктор Кирил Аспостолов, който след 60 години работа, все още намира сила, призвание и смисъл в това да помагаш на другите.

Денят на д-р Кирил Апостолов започва рано. Всяка сутрин изминава 30 километра от Петрич до планинското село Скрът, за да отвори кабинета си, още преди 8 часа.

Д-р Кирил Апостолов: "Като дойда и още рано-рано има хора, които чакат, докторе идваш ли, идвам, пристигам ли, чакаме те с нетърпение. Хората ми дават сила все още да работя. Започнах работа 1962 година в Петрич като най-млад лекар, но дойде време 2026 година да стана един от най-възрастните лекари в нашия район."

Отзовава се на всякакви случаи. Преди време, спасил живота на човек с диабет.

Д-р Кирил Апостолов: "Беше изпаднал в коматозно състояние, припаднал в безсъзнание, трудно реагира, което налагаше така бързи действия, с които тогава се справихме….живя доста след това."

Д-р Апостолов е винаги на разположение.

Валентин Зайков, кмет на село Скрът: "Когато аз като кмет отида да го помоля нещо да свърши, да отидем до някоя стара баба, до някой болен човек, както го виждате, куфарчето, тръгва с мене или пеша идва, без никакво значение, не отказва на никой."

Христина Цветанова, пациент: "Има доста възрастни хора, млади деца, без личен лекар тука сме нищо… По кое и време да попиташ, да звъннеш и на медицинската сестра, винаги са отговорни хора, помагат."

Въпреки натовареното ежедневие и 90-те си години, д-р Апостолов все още няма намерение да се отказва.

Д-р Кирил Апостолов: "Пожелавам си още някоя година да изкарам, да съм жив и здрав, да помагам колкото мога тука…. Не виждам млади лекари да поемат тоя път, това е жалкото."

Съветва младите си колеги да рискуват и да изберат малките населени места пред големите клиники, защото хората в селата имат нужда от тях.

#лекар на 90 години #петричкото село Скрът #личен лекар

Последвайте ни

ТОП 24

9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното първенство по кордова акробатика
1
9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
2
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
3
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от...
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
4
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
5
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
Увеличава се броят на задържаните незаконни мигранти и производствата за трафик на хора през април
6
Увеличава се броят на задържаните незаконни мигранти и...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Регионални

Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието
Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието
Близо 500 000 автомобила напускат София за празниците около 24 май Близо 500 000 автомобила напускат София за празниците около 24 май
Чете се за: 01:15 мин.
Задържаха шофьор с 3,34 промила алкохол в кръвта Задържаха шофьор с 3,34 промила алкохол в кръвта
Чете се за: 00:47 мин.
Задържаха близо 450 литра нелегален алкохол в Бургас Задържаха близо 450 литра нелегален алкохол в Бургас
Чете се за: 01:45 мин.
Задържаха мъж за кражба на дарения от църква в Бургас Задържаха мъж за кражба на дарения от църква в Бургас
Чете се за: 00:27 мин.
СДВР и Общинска полиция санкционираха над 440 водачи на тротинетки СДВР и Общинска полиция санкционираха над 440 водачи на тротинетки
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Румен Радев: Няма да има механично съкращение в държавната администрация Румен Радев: Няма да има механично съкращение в държавната администрация
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
Чете се за: 07:55 мин.
Спорт
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че България и...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
90-годишен лекар продължава да лекува пациенти в петричко село
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
На първо четене: Парламентът възстанови антикорупционната комисия
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ