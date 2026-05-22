90-годишен лекар продължава да лекува пациенти в петричко село

Лекуващ лекар на 90 години продължава да се грижи за пациентите си. В кабинета му в петричкото село Скрът, лечение и надежда намират всички жители на отдалечените села от Подгорието. Доктор Кирил Аспостолов, който след 60 години работа, все още намира сила, призвание и смисъл в това да помагаш на другите.

Денят на д-р Кирил Апостолов започва рано. Всяка сутрин изминава 30 километра от Петрич до планинското село Скрът, за да отвори кабинета си, още преди 8 часа.

Д-р Кирил Апостолов: "Като дойда и още рано-рано има хора, които чакат, докторе идваш ли, идвам, пристигам ли, чакаме те с нетърпение. Хората ми дават сила все още да работя. Започнах работа 1962 година в Петрич като най-млад лекар, но дойде време 2026 година да стана един от най-възрастните лекари в нашия район."

Отзовава се на всякакви случаи. Преди време, спасил живота на човек с диабет.

Д-р Кирил Апостолов: "Беше изпаднал в коматозно състояние, припаднал в безсъзнание, трудно реагира, което налагаше така бързи действия, с които тогава се справихме….живя доста след това."

Д-р Апостолов е винаги на разположение.

Валентин Зайков, кмет на село Скрът: "Когато аз като кмет отида да го помоля нещо да свърши, да отидем до някоя стара баба, до някой болен човек, както го виждате, куфарчето, тръгва с мене или пеша идва, без никакво значение, не отказва на никой." Христина Цветанова, пациент: "Има доста възрастни хора, млади деца, без личен лекар тука сме нищо… По кое и време да попиташ, да звъннеш и на медицинската сестра, винаги са отговорни хора, помагат."

Въпреки натовареното ежедневие и 90-те си години, д-р Апостолов все още няма намерение да се отказва.

Д-р Кирил Апостолов: "Пожелавам си още някоя година да изкарам, да съм жив и здрав, да помагам колкото мога тука…. Не виждам млади лекари да поемат тоя път, това е жалкото."

Съветва младите си колеги да рискуват и да изберат малките населени места пред големите клиники, защото хората в селата имат нужда от тях.