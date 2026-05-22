Задържаха шофьор с 3,34 промила алкохол в кръвта

38-годишен мъж от Руен беше задържан, след като предизвика катастрофа с материални щети в село Соколец, шофирайки с над 3 промила алкохол в кръвта.

Инцидентът е станал вчера около 19:00 ч. По данни на полицията водачът на лек автомобил с варненска регистрация блъснал паркиран автомобил с бургаска регистрация.

При проверката служителите на реда установили, че 38-годишният мъж е седнал зад волана след употреба на алкохол. Дрегерът отчел 3,34 промила. От водача е взета кръвна проба за химичен анализ.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.