Румен Радев: Няма да има механично съкращение в държавната администрация

Премиерът Румен Радев коментира актуални теми във фоайето на Народното събрание.





Радев коментира договора с „Боташ“.

Румен Радев, премиер: „Има искане и от турска страна. Те са изпратили меморандум. Ние ще разгледаме какво имат предвид в този меморандум.“

Радев коментира правилника на Народното събрание.

Румен Радев, премиер: „Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят. Това не е работа на изпълнителната власт.“

Премиерът говори и по административната реформа.

Румен Радев, премиер: Ще извършим детайлен анализ, преди да предприемем каквито и да било мерки. Няма да има механично съкращение в държавната администрация, защото именно държавната администрация е тази, която обслужва интересите и на гражданите, и на бизнеса. И тя трябва да работи ефективно и бързо.

