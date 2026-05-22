Румен Радев: Няма да има механично съкращение в държавната администрация

Народните представители трябва да решат как да работи НС, заяви още премиерът
Премиерът Румен Радев коментира актуални теми във фоайето на Народното събрание.
Радев коментира договора с „Боташ“.
Румен Радев, премиер: „Има искане и от турска страна. Те са изпратили меморандум. Ние ще разгледаме какво имат предвид в този меморандум.“
Радев коментира правилника на Народното събрание.
Румен Радев, премиер: „Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят. Това не е работа на изпълнителната власт.“
Премиерът говори и по административната реформа.
Румен Радев, премиер: Ще извършим детайлен анализ, преди да предприемем каквито и да било мерки. Няма да има механично съкращение в държавната администрация, защото именно държавната администрация е тази, която обслужва интересите и на гражданите, и на бизнеса. И тя трябва да работи ефективно и бързо.
По отношение на Пепи Еврото Радев коментира.
Румен Радев, премиер: "Този въпрос е много сложен и нищо досега не е направено – и при Пепи Еврото, и при Мартин Божанов – Нотариуса. Тези случаи трябва да се разплетат. Изключително важно е критериите и процедурите, по които ще се избират членовете на ВСС, да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме независим ВСС. Това означава да имаме и нов независим, обективен главен прокурор."