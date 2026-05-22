Румен Радев: Няма да има механично съкращение в държавната администрация

Народните представители трябва да решат как да работи НС, заяви още премиерът

румен радев механично съкращение държавната администрация
Премиерът Румен Радев коментира актуални теми във фоайето на Народното събрание.


Радев коментира договора с „Боташ“.

Румен Радев, премиер: „Има искане и от турска страна. Те са изпратили меморандум. Ние ще разгледаме какво имат предвид в този меморандум.“

Радев коментира правилника на Народното събрание.

Румен Радев, премиер: „Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят. Това не е работа на изпълнителната власт.“

Премиерът говори и по административната реформа.

Румен Радев, премиер: Ще извършим детайлен анализ, преди да предприемем каквито и да било мерки. Няма да има механично съкращение в държавната администрация, защото именно държавната администрация е тази, която обслужва интересите и на гражданите, и на бизнеса. И тя трябва да работи ефективно и бързо.

По отношение на Пепи Еврото Радев коментира.

Румен Радев, премиер: "Този въпрос е много сложен и нищо досега не е направено – и при Пепи Еврото, и при Мартин Божанов – Нотариуса. Тези случаи трябва да се разплетат. Изключително важно е критериите и процедурите, по които ще се избират членовете на ВСС, да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме независим ВСС. Това означава да имаме и нов независим, обективен главен прокурор."

#премиерът Румен Радев #52-рото Народно събрание #актуални въпроси

