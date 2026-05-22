По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко управление

bnt avatar logo от БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Кадровите промени са нормални за всяко управление. Това коментира в „Денят започва“ министърът на земеделието Пламен Абровски във връзка с кадровите промени в системата на БАБХ.

Попитан защо е освободил предишното ръководство д-р Мавровски, министърът заяви:

„Наистина не мога да разбера цялата тази истерия около това действие. Всеки един министър във времето назад е правил кадрови промени. Дори министър Христанов, моят предшественик, когато дойде освободи шефа на БАБХ, нямаше истерии, нямаше проблеми. Това е нещо абсолютно очаквано. Всяко едно управление си има собствен екип.“


Министърът направи и по-широк коментар за развитието на ветеринарната система у нас и предишни кадри в нея:

„Ако върнете назад във времето, аз съм част от системата от 2004 година, тази агенция е имала директори, пред които г-н Мавровски може само да се прекланя. Директори, които са били с много сериозни европейски връзки, директори... Ветеринарната наука в България по времето на проф. Коко Белев беше издигната на световно ниво. България е една от страните, създали Световната организация по здравеопазване и опазване на животните преди над 100 години.“

Попитан дали има приемственост в агенцията въпреки кадровите промени, министърът заяви, че има такава.

„Има, има приемственост. Никой не е отрекъл това, което той е казал. Даже ако видите проф. Янчева е с абсолютно безупречна репутация и аз съм убеден, че тя ще награди г-н Мавровски.“

В разговора беше поставен и въпросът за сигналите за нарушения на граничния пункт „Капитан Андреево“. Министърът обясни, че трябва ясно разграничение между административни нарушения и престъпления.

„Аз понеже съм адвокат, юрист по образование, нека да правим разлика между нарушения и престъпления. Това, за което говори господин Мавровски, аз лично не можах да се ориентирам въпреки юридическите си познания. Какво е? Дали е нарушение или престъпление? И друго нещо, което не можах да разбера. При положение, че той ръководи тази агенция 3 месец, защо чак сега започва да говори за „Капитан Андреево“? В крайна сметка, това е наша отговорност - да пазим Европейския съюз. Ние сме външна граница."

"Просто имаше един крещящ пиар. Вижте какво правят ви Агенцията по безопасност на храните. Всяка една контролна агенция е длъжна да го прави това нещо. Ако си мислите, че в годините назад не е имало контрол, жестоко се лъжите. Просто в момента този контрол беше започнал да бъде тикан в очите на хората. Аз мога да ви направя, ако ме поканете следващия път, да ви направя една справка в годините назад, години по години, какъв контрол е извършван."

Министърът на земеделието Пламен Абровски коментира въпроса кой реално упражнява контрола по външните граници и дали държавата разполага с капацитет сама да го извършва.

Той подчерта, че след реформа през 2022 г. контролът е изцяло в ръцете на държавните институции.

„Защото в момента, след 2022 година, когато беше изчистено абсолютно всичко, което не беше свойствено и под контрола, който извършва Агенцията по храните. Тоест, всичкият контрол се извършва от държавни служители, които са на работа в Българска агенция по безопасност на храните.“

Министърът разкритикува твърденията, че държавата не може да се справи самостоятелно с този процес и че е необходима външна намеса.

„Когато ти говориш, че твоята държава не може да извършва този контрол, когато тръгнеш да каниш чужди експерти, когато се обаждаш в Европейската комисия и казваш: вижте какво, държавата България, аз като изпълнителен директор, не мога да структурирам работата за три месеца на тази агенция така, че да гарантирам нейната законна дейност. Моля ви се, елате тук да ни помогнете.“

По отношение на съмнения за манипулации и злоупотреби министърът беше категоричен, че това е работа на разследващите органи.

„Не мога да кажа, защото ако това е вярно, това е престъпление и трябва да го разследва някой друг.“

По думите на министъра на земеделието, Мавровски е изпратил всички данни до МВР, ДАНС, ГДБОП, прокуратурата.

Той коментира, че от 2007 г., след влизането в ЕС, политиката в сектора е била разбирана основно като усвояване и разходване на европейски средства, без достатъчен фокус върху резултатите и ефективността.

„Това е един кърлеж, който аз ще отстраня от тялото на българското земеделие. Гаранция ви давам.“

Министърът обясни, че при встъпването си в длъжност е установил липса на подготвени обществени поръчки за анализите, които в момента се финализират, като подчерта, че целта за новия програмен период от 2028 г. е средствата да бъдат насочени към стимулиране на производството, а не само към разпределяне на субсидии.
Той коментира и обвиненията за „олигархия“, като отказа да използва този термин за земеделските производители, но допусна, че е „напълно възможно“ определени лобистки интереси да имат достъп до институциите.

Министърът коментира и рокадата в Държавен фонд „Земеделие“, но там „нямало истерии“ Абровски подчерта, че фондът е една от най-строго регулираните структури в системата.

Земеделският министър засегна и темата с цените. Абровски обясни, че основният проблем е в структурата на агрохранителната верига.

„Агрохранителната верига е процес. Тя завършва с производството и след това преминава към потребителя. Точо поради тази причина „Прогресивна България“ изготви и внесе тези два законопроекта, за да може да даде глътка въздух на производителите на храна. “

По думите му целта на законодателните промени е да се постигне по-справедлива цена за потребителите. Той заяви, че справедливата цена не е субективизъм.

„Идеята на този термин е да покаже на обикновения потребител това колко струва и колко би трябвало да струва според държавата, за да може сам да прецени.“

Според земеделският министър държавата трябва да стимулира сдружаването на производителите.

„Навсякъде в Европейския съюз най-хубавото нещо, което помага на производителя, е кооперативът.“

Той даде пример от практиката в ЕС:

„Всички земеделски производители се съединяват в едно… и тогава големите търговски вериги се борят за продукцията на един субект.“

Министърът очерта сериозен дисбаланс на пазара.

„Фактът е, че в момента в България има недостиг на мляко. Фактът е обаче, че в Европейския съюз има свръхпроизводство на мляко.“

По думите му това влияе директно на цените на суровината и пазара:

„Оказва се, че европейското мляко влиза в България на по-ниска конкурентна цена. Това означава, че млекопреработвателите работят с по-евтина суровина.

Защо сиренето и кашкавала не са евтини?

Защото имаме големи надценки.“

Вижте целия разговор с министър Абровски във видеото.

#д-р Ангел Мавровски #Пламен Абровски #БАБХ

