Увеличава се броят на задържаните незаконни мигранти и производствата за трафик на хора през април

За разпространение на наркотици през април са задържани 905 души, образувани са 783 досъдебни производства и са разкрити 31 лаборатории

Ръст на задържаните незаконно пребиваващи граждани на трети страни и на досъдебните производства за трафик на хора, показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за периода 1 - 30 април 2026 г., съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. За престъпления, свързани с производство, преработване, придобиване, държане, разпространение и трафик на наркотични вещества, през април 2026 г. са задържани 905 лица, образувани са 783 досъдебни производства и са разкрити 31 лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества.

Сред по-характерните случаи е проведената в периода 14 - 15 април 2026 г. специализирана полицейска операция, в хода на която в землището на с. Яна, Софийска област, в момент на товарене в автомобил с турски регистрационни табели са задържани 14 лица. Впоследствие на територията на столицата са установени още четирима души. Обвиняеми са четирима сирийски и двама турски граждани.

На 18 април 2026 г., при извършена проверка в Елхово са задържани двама служители от ГПУ - Елхово, които са извозвали със служебен автомобил на 11 лица без документи за самоличност, по техни данни граждани на Ирак.

В края на април са задържани двама души в София, като в моторно превозно средство на единия от тях са намерени 30 кг марихуана. При претърсване на адрес, ползван от едно от лицата, са иззети още 4,5 кг марихуана, както и 32 кг зелено прахообразно вещество, реагиращо на тетрахидроканабинол. От проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че задържаните лица са се снабдили с наркотичните вещества от български гражданин, живеещ в гр. Кюстендил. Той е задържан, а в имот, ползван от него, са намерени и иззети 605 000 евро и голямо количество боеприпаси с различен калибър. На територията на област Кюстендил, над с. Гърляно са намерени над 20 високотехнологично оборудвани помещения, в които са били отглеждани растения от рода на конопа.

Постановените и влезли в сила съдебни актове през април 2026 г. за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества са 402, а за незаконно превеждане през границата на страната на отделни лица или групи и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават в или преминават през страната са 103.

