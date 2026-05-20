МОН публикува отговорите на матурата по български език

Министерстото на образованието публикува отговорите от матурата по български език и литература, която се проведе днес.

Около 50 000 зрелостници се явиха на първата задължителна матура по български език и литература. Изпитът се проведе в 783 училища в страната, ангажирани бяха около 13 800 квестори.

"Пътят към себе си" по "Песента на колелетата" на Йордан Йовков бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41 задача. Избралите есе писаха по темата "Авторитетите днес".

Изпитната комбинация беше генерирана от 5 859 375 възможни комбинации. Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация.

Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни.

В петък - 22 май, ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия.