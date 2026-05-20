КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ"

Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи

Ирина Цонева
Правителството формира съвет за административна реформа с председател вицепремиерът Гълъб Донев

Снимка: БТА
На летище "Васил Левски" – София са разположени самолети-цистерни за пребиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пийт Хексет, а след това и с президента Тръмп. Това съобщи в началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев.

"В разговора си с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък", поясни Радев.

Както вече обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам и ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове, обясни премиерът.

"Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване това кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани", добави той.

В тази връзка се формира съвет за административна реформа с председател вицепремиерът Гълъб Донев:

"Подходите, от които ще се ръководим в тази реформа, са ясни. Това е сливане на агенции и дирекции с припокриващи се отговорности, трансформиране на агенции в дирекции към ресорните министерства, отпадане и премахване на излишни междинни звена, съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане."

Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест за гражданите и за бизнеса, съкращаване на времето за административно обслужване, по-голяма прозрачност и отчетност и, разбира се, оптимизиране на публичните разходи при запазване на качеството на услугите, предоставяни от администрацията, подчерта още Румен Радев.

Накрая премиерът не пропусна да отбележи и грандиозния успех на DARA на "Евровизия":

"Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на "Евровизия" – един успех, който надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство. И от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна, изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Затова създаваме междуведомствен организационен комитет под председателството на вицепремиера Иво Христов, в който ще влязат съответните ресорни министерства."

Още тази седмица ще поканим DARA, екипът ѝ и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси, допълни Радев.

