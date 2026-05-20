ДБ обвини "Прогресивна България", че ограничава опозицията с предложените промени в правилника на НС

Николай Минков от Николай Минков
"Демократична България" обвини "Прогресивна България", че ограничава опозицията с предложените промени в правилника за работа на парламента. В декларация от парламентарната трибуна Надежда Йорданова отправи остри критики към мнозинството.

Надежда Йорданова, председател на ПГ на ДБ: „ Не говорим просто за промените в правилника на народното събрание, а говорим за смисъла на парламентаризма, за правото на опозицията да бъде чута, за задължението на властта да бъде контролирана и за правото на гражданите да знаят истината. Парламентът не е просто място, в което мнозинството само преброява гласовете си, то е мястото където властта трябва да бъде питана и да дава отговори."

Според нея посланието на управляващите е ясно - опозицията да не мисли, да не пита, да няма позиция и да не пречи на предварително написания сценарий.

Надежда Йорданова, председател на ПГ на ДБ: "Засегната е и законодателната инициатива на опозицията. Прави се твърде лесно законопроект предложен от позицията, въобще да не бъдат разглеждани, не защото е слаба, а защото управляващите не искат да водят публичен дебат по него."

Опозицията не е декор, тя представлява стотици хиляди граждани, които имат право гласът им да бъде чут, допълни Йорданова. Тя изтъкна като особено тревожна атаката срещу временните анкетните комисии.

Надежда Йорданова, председател на ПГ на ДБ: "Те не са политическа екстра, а инструмент на демократичната отчетност. Място, където парламентът може да изисква документи, да изслушват длъжностни лица и да поставя въпроси за корупция, зависимости, институционален разпад."

Премахването на ограничението за отлагане на устни въпроси към министри означава повече възможности за скриване, отлагане и бягство от отговорност, каза още Надежда Йорданова.

Надежда Йорданова, председател на ПГ на ДБ: "Министърът не идва в парламента по благоволение, той идва, защото изпълнителната власт е подотчетна на Народното събрание. Най-опасно е премахването на задължението институциите да представят документи на народните представители. Без достъп до информация, няма контрол, без контрол няма отчетност, а без отчетност няма доверие. "

