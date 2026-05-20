Търговската сделка САЩ - ЕС: Компромис под заплахата на Тръмп за нови по-високи мита

Евродепутатите и страните-членки на блока постигнаха споразумение в ранните часове на деня за търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. То предвижда 15% мита за повечето европейски стоки.
Преговорите между Европарламента и Европейския съвет продължиха до късно през нощта и накрая беше постигнат компромис под заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи нови мита от 25% на стомана, алуминий и автомобилни части, ако търговската сделка не бъде ратифицирана до 4 юли.
Споразумението беше сключено миналия юли между Тръмп и председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен в Шотландия, но не беше ратифицирано заради разрива около претенциите на Тръмп за Гренландия и решението на американския Върховен съд срещу митническата политика на Белия дом. Окончателното споразумение дава право на Брюксел да задейства механизъм за замразяване, ако Вашингтон не изпълнява договореностите или предизвика сътресения в търговията и инвестициите в Европейския съюз.
Марош Шефвчович - еврокомисар по търговия и икономическа сигурност: "Беше интензивна нощ. Прекарахме над 5 часа в преговори. Щастлив съм да кажа, че нашият трети триалог приключи с положителен резултат. Първо, Европейският съюз показа още веднъж, че е търговски партньор на който може да се разчита и който спазва поетите ангажименти. Второ, договорихме необходимите инструменти за прилагане на споразумението и от двете страни. Това беше колективно усилие и за мен въпросът винаги е бил за европейския бизнес и европейските работни места, неразривно свързани с трансатлантическата търговия."