Кабинетът, синдикати и работодатели обсъждат мерките срещу високите цени

Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава днес.

Синдикати, работодатели и правителството ще обсъдят промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, свързани с овладяване на галопиращите цени.

Една от тях предвижда създаване на електронен централен регистър към Министерството на икономиката, който ще следи цените от производителите през доставчиците до крайните клиенти. Целта е да се избегне спекулативното им повишаване.

Друг текст предвижда забрана за налагане на прекомерно високи цени. Нещо, срещу което се обявиха търговците, а опозицията обвини "Прогресивна България", че по този начин се опитва да наложи таван на цените.

Управляващите не се съгласиха.

Дават се и допълнителни правомощия на КЗК да налага временни мерки там, където има съмнение за нарушение на антимонополното и антитръстово законодателство, завишават се и двойно санкциите.

В Закона за защита на потребителите пък се въвежда понятието "справедлива цена". Друг текст, срещу който от опозицията имаха много резерви на първо четене, а също така се удължава и действието на Закона за въвеждане на еврото. Дали синдикатите и работодателите ще одобрят тези текстове, предстои да видим.