DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

След победата на DARA: Скок на хотелските резервации за следващата година

Николай Минков от Николай Минков
След победата на DARA: Скок на хотелските резервации за следващата година
Първи преки резултати за икономиката буквално часове след победата на „Евровизия“ – бум на хотелски резервации. За над милион посещения на сайтовете на големите общини у нас от чужденци съобщават от Институт за анализи и оценки в туризма. Засилен интерес на чужденци към България само ден след историческата победа на DARA в „Евровизия“, отчитат от Институт за анализи и оценки в туризма.

Румен Драганов, Институт за анализи и оценки в туризма: „Мога да кажа, че от вчера България вече е друга. Изключително силен интерес към нашата страна. Сайтовете, които са свързани с информацията за България, това е основният сайт SeeBulgaria, и също така тези, които са на Столична община, Община Пловдив, Бургас, Враца, Стара Загора, Търново са изключително посещавани. Имаме над 1 млн. посещения само за 24 часа.“

Бум на хотелските резервации за догодина, въпреки че все още не са ясни датите, в които България ще приеме „Евровизия“ у нас.

Ива Гацева, секретар на Българската хотелиерска асоциация: „Сякаш тази сутрин България се събуди различна. Появи се на картата на Европа по един главоломен начин. Голяма част от колегите споделят, че имат, как да кажа, една вълна от резервации, която се е появила още в самата нощ, пресечка, на финала на „Евровизия“. Резервирани са конкретни дати следващата година, горе-долу около този период.“

Оказва се, че желаещите да гледат „Евровизия“ в България следващата година не се интересуват само от хотелите и местата за настаняване.

Румен Драганов, председател на Борда по туризъм: „Това, от което се интересуват в момента, са транспортните връзки – автобусните линии, които свързват София с други градове. И също така изключително важно е позиционирането на самите хотели в търсачките по отношение на цените, които те имат. Трябва да имат варианти на цени.“

А хотелиерите от сега алармират за проблем, който трябва да бъде решен до следващата „Евровизия“.

Ива Гацева, секретар на Българската хотелиерска асоциация: „Голям проблем продължава да бъде полетната свързаност. Т.е. няма как да пожелаят туристите да дойдат, ако няма достатъчно полети, за което ние активно се борим.“

Заради очаквания наплив от зрители на следващата „Евровизия“ друг голям проблем може да се окаже капацитетът на летищата и липсата на достатъчно голям автопарк от коли под наем. Ако столицата приеме финала, тогава ще се наложи и ускорено завършване на метростанцията до зала „Арена София“.



