Мерц и Радев обсъдиха инвестициите, засилване на сътрудничеството, войните в Иран и Украйна

Първо официално посещение на Румен Радев на поста министър-председател на България. В Берлин той разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц.

Българският премиер беше посрещнат с военни почести, след което Радев и Мерц проведоха разговор на четири очи.

След срещата премиерът и канцлерът говорят пред журналисти.

Фридрих Мерц: "Сърдечно добре дошъл да кажа на новия премиер на България Румен Радев на своето първо посещение извън собствената му страна, само 10 дни след избора му за министър-председател. Радваме се, че днес сте в Берлин и сърдечно честито искам да ви кажа за първото място на страната ви в "Евровизия" - "Bangaranga". В цяла Европа това ще бъде шлагер на лятото, както изглежда, запомняща се мелодия."

Германският канцлер подчерта значението на първото чуждестранно посещение на Румен Радев като премиер именно в Германия.

"Вашето посещение, тъй скоро след встъпването ви в длъжност подчертава колко близки са връзките на нашите страни в Европа. Това е за нас чест и благодарим, че днес сте дошли в Берлин. При нас живеят стотици хиляди българи, ние сме икономически много тясно свързани едни с други. Германия е най-големият търговски партньор за България, в ЕС сме от много години добри партньори", обърна се Мерц към Радев.

Общата ни цел е да засилим Европа - подчерта Мерц.

"Радвам се, че можем да продължим тези наши връзки и под вашето ръководство в рамките на ЕС. Също така и в Европейския съвет - да засилим Европа, защото това е нашата обща цел, така сме го обсъдили и току що. Много съм благодарен, че засилването на конкурентоспособността на ЕС е едно от нашите централни цели. Трябва да задълбочим вътрешния пазар, трябва последователно, непрестанно да намаляваме корупцията и да разширяваме нашето сътрудничество. В неформалния Европейски съвет в Кипър, заедно с ЕК и с ЕП, се договорихме да съставим график с мерките и времевите цели. Като много от тези мерки трябва да бъдат приети още от 2026 година. Нужна ни е суверенна и икономически силна Европа с реформирана многогодишна рамка. В тази година ще се опитаме да определим накъде ще се разпределят европейските фондове и средства занапред. За мен е много ясно и за правителството ми - необходими са инвестиции в приоритетните сфери - конкурентоспособността и отбрана, затова и ние подкрепяме изрично предложената многогодишна финансова рамка."

Мерц и Радев са обсъдили войната в Украйна.

"По отношение на предизвикателствата пред политиката за сигурност в Европа мога да кажа, че ще продължим усилията си за трайно и справедливо мирно решение в Украйна, и за това говорихме. Увеличаваме и ще увеличаваме натиска върху Москва, Киев може да разчита на нашата последователна и непрестанна подкрепа. Европа е готова да седне на масата за преговорите с Украйна, с Русия и САЩ. Радвам се, скъпи Румен Радев, че България ще върви по този път на европейска солидарност. Фактът, че от влизането в длъжност на новото унгарско правителство в Европа се реализира една нова сплотеност и това ще ни приближи към мира", посочи Мерц.

Мерц призова Иран да отвори Ормузкия проток.

"Последно послание от моя страна към Иран. Иран не бива повече да държи целия свят като заложник, военно-ядрената програма трябва да бъде прекратена и то по начин, който може да се верифицира. Няма да търпим удари срещу Израел и нашите партньори в региона. Иран трябва да отвори отново Ормузкия проток за свободно и безплатно корабоплаване и затова ще се застъпваме и занапред. Последният петък разговарях с президента Тръмп - бяхме на едно мнение относно целите и необходимостта от решение на основата на преговори."

Германският лидер е категоричен, че България предлага добри условия за инвестиции.

"Още веднъж , скъпи Румен Радев, благодаря за вашето посещение в Берлин, радвам се, че ще имаме добро сътрудничество в ЕС и се радваме, че нашите двустранни отношения ще бъдат задълбочавани. България ще бъде важен и интересен обект за инвестиране, има атрактивни условия за инвестиции в България, това ще засилва и двете ни страни в ЕС, но и в двустранните отношения", каза в обръщението си германският канцлер.

Премиерът Румен Радев благодари за поканата и за топлото посрещане.