Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!

България ще е домакин на следващото издание на „Евровизия“. DARA и „Bangaranga“ спечелиха сърцето на жури и публика и триумфираха на 70-ото издание на песенния конкурс. За първи път победител печели категорично вота и на журито, и на публиката.

„Толкова съм горда. Това, което DARA направи, беше наистина невероятно. Искам да ви кажа „Добре дошли в София средващата година!“. Благодаря на целия екип от БНТ, който стои зад DARA, на партньорите ни, на ръководителя на делегацията от Българската национална телевизия – Боряна Граматикова и на целия екип, който БНТ ангажира за представянето на България на „Евровизия“, сподели генералният директор на БНТ Милена Милотинова на официалната пресконференция на победителите след финала на „Евровизия 2026“.