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DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

Изповед на DARA пред BBC

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Победителката на "Евровизия" - DARA сподели пред Би Би Си, че два пъти е искала да се откаже от участието си в състезанието. В предаването "Нюзбийт" българската певица разказа, че е обмисляла да се оттегли, за да запази психическото си здраве. Тя призна, че е изпитала панически страх, след като е била обявена за представител на България в песенния конкурс. Пред британската медия DARA отбеляза, че това се е случило, след като е била диагностицирана със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и имала притеснения, че състоянието й ще се обостри с участие в надпреварата във Виена.

DARA каза, че професионалната помощ, която е получила след диагнозата, я е подготвила за конкурса.

„Работя с терапевт и тя ми помогна с това как да се чувствам на място, пълно с хора“, разкрива победителката в тазгодишното издание на „Евровизия“.

„Мисля, че свърши страхотна работа. Наистина се чувствах в свои води, където и да отидех“, коментира DARA.

Тя допълни, че дихателните упражнения, рисуването, воденето на дневник и медитацията са ѝ помогнали „да остане балансирана“.

„Просто бях спокойна“, каза Дара, припомняйки си как се е чувствала, докато точките са пристигали от целия свят.

„Отворих сърцето си и просто продължавах да повтарям: „Благодаря ти, Господи, че ме постави на тази сцена и за тези хора около мен“.

#DARA #"Евровизия 2026" #BBC #интервю

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