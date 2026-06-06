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"Световните звезди“ надделяха над България в зрелищен спектакъл на "Мача на надеждата“

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Бербатов и Сакалиев се разписаха за родния тим, а препълненият стадион "Лазур“ отново се обедини около благотворителната кауза на Стилиян Петров

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Отборът на "Световните звезди“ победи България с 4:3 във второто издание на „Мача на надеждата“, който се проведе пред препълнените трибуни на стадион „Лазур“ в Бургас. Футболният спектакъл събра на едно място легенди на българския и световния футбол, а големият победител отново беше благотворителната кауза на фондация "Стилиян Петров“.

Още в началните минути зрителите станаха свидетели на добре познатото партньорство между Мартин Петров и Димитър Бербатов. В шестата минута бързоногото крило центрира опасно в наказателното поле, но вечният голмайстор на националния отбор не успя да засече топката пред вратата на Джо Харт.

Само минута по-късно "Световните звезди“ откриха резултата. Якубу Айегбени получи топката на границата на наказателното поле и с прецизен удар по земя прати кълбото в долния десен ъгъл за 1:0.

Българският тим реагира бързо и в 10-ата минута Мартин Камбуров пропусна отлична възможност да възстанови равенството след поредна добра асистенция на Мартин Петров. Вместо това гостите удвоиха преднината си чрез Дейвид Бентли, който се възползва от пространство в наказателното поле, преодоля Здравко Здравков и реализира за 2:0.

В 36-ата минута България върна надеждите на феновете. Мариян Христов демонстрира класа и с красив прехвърлящ удар не остави шансове на Джо Харт за 1:2. Радостта по трибуните обаче бе кратка, тъй като само минута по-късно Марк Олбрайтън възстанови аванса от два гола. След удар в гредата и последвало разбъркване английският футболист бе най-съобразителен и оформи резултата 3:1.

След почивката двубоят продължи да предлага емоции. За кратко играта беше прекъсната заради неприятна контузия на Мартин Петров, който се нуждаеше от лекарска помощ след падане на терена.

Малко след това трибуните избухнаха в аплодисменти, когато Стилиян Петров се завърна в игра, този път с екипа на отбора на България. Символичният жест допълнително подчерта празничния характер на събитието и значимостта на каузата.

В 54-ата минута феновете получиха още един повод за радост. Михаил Александров центрира отлично към далечната греда, а Димитър Бербатов показа, че класата е вечна и с елегантен удар от воле намали резултата на 2:3.

Кулминацията настъпи в заключителните минути. В 76-ата минута Стилиян Петров напусна терена под бурните овации на публиката, която се изправи на крака, за да поздрави човека, превърнал благотворителната инициатива в реалност.

В 86-ата минута и ВАР намери място в шоуто. След преразглеждане на ситуация в наказателното поле беше отсъдена дузпа за България, а Стойко Сакалиев реализира безапелационно за 3:3.

Когато изглеждаше, че срещата ще завърши без победител, сцената беше завладяна от фрийстайл звездата Били Уингроув. Той изненада всички с впечатляващ прехвърлящ удар още от центъра на терена, който прехвърли Стилиян Петров-младши и донесе успеха с 4:3 за "Световните звезди“.

Така второто издание на "Мача на надеждата“ предложи голове, емоции и незабравими моменти, а най-важното послание от вечерта остана силата на съпричастността и подкрепата към хората, които водят своята най-трудна битка.

#"Мач на надеждата" 2026 #Фондация "Стилиян Петров"

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